¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡Ê37¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æâ¤ËÈë¤á¤¿ËÜÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÆ»ÏÆ°¤·¤¿À®µÜ´²µ®¤È»³¤Ç¼íÎÄÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÇÐÍ¥¡¦Åì½Ð¤¬ÅÐ¾ì¡£¼êÁê¤ÇÀê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àê¤¤»Õ¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤«¤é¥ÉS¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Åì½Ð¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤½¤¦¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖµÕ¤ËËÍ¡¢¤è¤¯M¤Ç¤·¤ç¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ê¥ÉS¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡Ë¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î½é¤á¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£