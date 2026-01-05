現代の60代は《人生でいちばん自由な選択ができる黄金期》だと作家の有川真由美さんはいいます。しかし一方で、60代はなにかと家族や親せきから、あてにされる時期でもあり、まわりに振り回されて、「あっという間に70代」ということにもなりかねません。60代でさらに花開く人と、そうでない人の違いはどこにあるのでしょうか？有川さんの著書『60歳から、うまくやっている人がしていること』より、軽やかに生きる人たちの素敵な習慣を紹介します。

【書影】「人生でいちばん自由な選択ができる黄金期」を生きる人たちの素敵な習慣を紹介する、有川真由美さん著書『60歳から、うまくやっている人がしていること』

「お先にどうぞ」と譲る

ほんの数秒でも、人と人とのつながりを感じます

スーパーのレジの列で自分の買い物がたくさんあって、後ろの人の商品が少ないとき、「お先にどうぞ、私、時間がかかるので」なんて譲ると、大抵は「いいんですか？ありがとうございます」と返ってきて、ほっこり場が和みます。

自分も「いいことをした」という気持ちで満足。ほんの数秒でも、人と人とのつながりを感じます。

譲った相手が喜んで「つぎは自分が譲ろう」と行動してくれたらさらに嬉しい。

公共の場で譲り合う場面は、いろいろとあります。

エレベーターで「開」のボタンを押して先に出入りしてもらう、電車やバスで座席を譲る、狭い道や階段ですれ違うときに道を譲るなど、視界を少し広げてまわりに目を向け、相手に譲る習慣は、品格や心の余裕を育て、内面から滲み出る魅力になります。

譲れない人

逆に、自分のことしか考えられず、我先にと奪い合う習慣は、気持ちの余裕がなくなって衝突が起こりがち。「品がない」「大人気ない」といった印象をもたれます。

譲れない人は「損をしたくない」「我慢をしたくない」「面倒くさい」と思いがちですが、譲れる人は、損得や我慢ではなく、「自分が気持ちよくなる」「相手を尊重する」「関係がよくなる」行動として、全体を俯瞰で捉えているのです。

家族、友人、同僚など身近な人にも、できるだけ「お先にどうぞ」を習慣にしたいもの。発言を譲って、相手に先に話してもらう。食べたいメニューを譲る。レストランでいい席を譲る。

役割分担で譲るなど、ほとんどのことは譲ってもいいことばかり。

小さな譲り合いの積み重ねが信頼、安心を育て、不要な摩擦を防ぐでしょう。

ただ、「ここはどうしても自分の意見を通したい」というときや我慢を伴うときは、譲れない理由を丁寧に説明して譲ってもらったり、折衷案で折り合いをつけたりしましょう。

譲り合う関係ができていれば、ここぞというときは、相手が譲ってくれるものです。

花開く習慣のコツ：「譲る」のは、相手のためでなく、自分のため、みんなのためでもある

「大丈夫？」ではなく「なにをしたらいい？」

一歩踏み込む、思いやりの「習慣」

60代は「もらうこと」ではなく「与えること」に図々しくありたいと、強くそう思うのは、人が困っているときも遠慮して手を貸さない人が多いからです。

たとえば、一人暮らしの友人が熱を出しているとき、多くの人は「大丈夫？お大事にね」という気遣いメッセージを送ります。

それだけでもすばらしいのですが、近所の友人のなかには「外出できないでしょう？食べやすそうな食料を玄関に置いておくね」と、さっと行動してくれる人もいます。

60代はそんなお節介な役割を引き受ける年代ではないかと思うのです。

全盲の友人が「障がい者が道で困っているときは、『大丈夫？』ではなく『なにをしたらいい？』って声をかけてほしい」と言っていたことがありました。

人は「大丈夫ですか？」と聞かれると、「大丈夫です」と二択で答えてしまう。

でも遠慮している人も多いので、「手を貸したいが、どうしたらいい？」と一歩踏み込んでくれると、「じゃあ、こうしてください」とスムーズにお願いできるのだとか。



手を貸せる習慣（写真提供：Photo AC)

60代だからできる行動とは？

職場で納期が迫ってパニクっている人がいたら「大丈夫？」ではなく、「手伝うよ」と手を貸す。

カフェで隣の人がコーヒーをこぼしたら、ティッシュなどで拭く……。60代なら《他人事》とせずに、《私たち事》として行動できるはず。

60代で世話好きな人は、常に「ここでなにができるのか？」と考える癖のある人。

押しつけではなく「この情報、あなたに必要かなと思って……」「お菓子作ったから、仕事の合間に食べて」「お掃除、手伝いに行きましょうか」と相手の暮らしに寄り添っている。

それを楽しんでいるから惜しみなく与え、人からも愛されるのです。

手を貸せるかどうかは、愛がないのではなく、習慣の問題。

人が喜んでくれたらポイントが貯まる《喜ばせごっこ》として、ゲーム感覚で楽しんでみませんか。

花開く習慣のコツ：人が喜んでくれることをゲーム感覚で実行する

※本稿は『60歳から、うまくやっている人がしていること』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。