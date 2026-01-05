¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦½¨Ä¹¡£¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤ÐÉ´À«¤Î½¨Ä¹¤ò¿¥ÅÄ²ÈÂ·ÚÉ´¿ÍÁÈÁÈÆ¬¤Î½¨µÈ¤¬Í¶¤¤¡¢°Ê¸å²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¿ë¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÄËÜ¶¿ÏÂ¿Í¤¬²òÀâ
1·î4Æü¤«¤é¡¢2026Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó±é¤¸¤ëËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëË¿Ã½¨Ä¹¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èà¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¿Þ²ò Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÇÅìÂç»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¤ÎËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤Æü¤Î½¨Ä¹¤Î³èÌö¤Ï¡ÈÅÁÀâ¡É¡©
½¨Ä¹¤Ï»ËÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êµ½Ò¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÎÂ¸ºß¤¬»ËÎÁ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÃÙ¤¯¡¢ÂÀÅÄµí°ì¡Ê¤ª¤ª¤¿¤®¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë¤È¤¤¤¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤¬½ñ¤¤¤¿¿®Ä¹¤ÎÅÁµ¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¦¤³¤¦¤¡Ë¡Ù¤Ë¡ÖÌÚ²¼¾®°ìÏºÄ¹½¨¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢½¨Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¤âÁá¤¤µÏ¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Å·Àµ2¡Ê1574¡ËÇ¯¤Ë±ÛÁ°¡Ê¸½ºß¤ÎÊ¡°æ¸©¡Ë¤Î°ì¸þ°ìÙäÀª¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤ËÆØ²ì¤Ø¿Ê·³¤·¤Æ¤¤¤¿½¨µÈ¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÄ¹½¨¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¨Ä¹¤¬°ËÀª¡Ê¸½ºß¤Î»°½Å¸©¡Ë¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢°ËÀªÄ¹Åç¤Î°ì¸þ°ìÙäÀª¤ÈÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¨µÈ¤¬È¯¤·¤¿Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ë½¨Ä¹¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ±6¡Ê1578¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë½¨µÈ¤Î»²ËÅ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾®»û´±Ê¼±Ò¡Ê¤Î¤Á¤Î¹õÅÄ¹§¹â¡Ë¤òÌ£Êý¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤·¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢´±Ê¼±Ò¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄï¤Î¾®°ìÏº¡Ê½¨Ä¹¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¿´¤«¤é¿Æ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¨µÈ¤¬¡¢Äï¤Î½¨Ä¹¤ò¿´¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤¿»öÀÓ
¤½¤ì°ÊÁ°¤Î½¨Ä¹¤Î»öÀÓ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»ËÎÁ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ë¿Ã²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿Á°Ìî²È¤ËÅÁ¤ï¤ë¸ÅÊ¸½ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ê¤Ö¤³¤¦¤ä¤ï¡Ë¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤¿½¨Ä¹¤Î»öÀÓ¤ò»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÊÏ½5¡Ê1562¡ËÇ¯¡¢É´À«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½¨Ä¹¤Î¤â¤È¤ò¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÂ·ÚÉ´¿ÍÁÈÁÈÆ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¨µÈ¤¬Ë¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£½¨µÈ¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢½¨Ä¹¤Ï½¨µÈ¤ÎÉô²¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Æ±8¡Ê1565¡ËÇ¯¡¢½¨Ä¹¤Ï½¨µÈ¤Î±¾Â¾ë¹¶¤á¤Ë»²²Ã¤·¡¢½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¹çÀï¤ò·Ð¸³¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç½¨µÈ¤ÏÄ¹°æÈ»¿Íº´¡Ê¤Ê¤¬¤¤¤Ï¤ä¤È¤Î¤¹¤±¡Ë¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢½¨Ä¹¤ÏÂ¦ÌÌ¤«¤éÄ¹°æ·³¤ò¹¶¤á¡¢·»¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±9¡Ê1566¡ËÇ¯¡¢ÈþÇ»¡Ê¸½ºß¤Î´ôÉì¸©¡Ë¤ÎºØÆ£»á¹¶¤á¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚ¹ë¡Ê¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¾®¹ëÂ²¡Ë¤ÎËª¿Ü²ì¾®Ï»¡ÊÀµ¾¡¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆËÏËó¡Ê¤¹¤Î¤Þ¤¿¡Ë¾ë¤òÃÛ¾ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÂ¯¤Ë¡ÖËÏËó°ìÌë¾ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¾®Ï»¤Ï½¨Ä¹¤ÎËÑëÄ¡Ê¤Ü¤¯¤È¤Ä¡Ë¤È¤·¤Æ¿ÎµÁ¤Ë¸ü¤¤¿ÍÊÁ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤ÇÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µµµ¸µ¡Ê1570¡ËÇ¯¡¢±ÛÁ°¤ÎÄ«ÁÒ»á¤È¤Î¶â¥öºê¤ÎÀï¤¤¤Ç½¨µÈ¤ÏÂàµÑÀï¤ÎÅÂ¤òÌ³¤á¡¢½¨Ä¹¤ÏÂàµÑ·³¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÊ³Àï¤·¤Æ·ìÏ©¤ò³«¤¡¢ÂàµÑ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡©
¤³¤ì¤é¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤éÉð¾¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ÐÅµ¤¬¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ï¾¼ÏÂ34¡Ê1959¡ËÇ¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤»ËÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ËÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¿®ØáÀ¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¡¢µ¶½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë»ËÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢½¨Ä¹¤Î¤³¤ì¤é¤Î³èÌö¤â¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¹¸ü¤ÇÍ¥½¨¤À¤È¤¤¤¦½¨Ä¹¤ÎÀï¹ñÉð¾¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿®ØáÀ¤¬¹â¤¤³Î¤«¤Ê»ËÎÁ¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡£
