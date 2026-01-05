50歳のとき、テレビ局のハラスメント上司という強烈なキャラクターを演じたことがきっかけで、ブレイクを果たした岡部たかしさん。クセのある人物や気弱な役を巧みに演じ分ける実力派は、今期の朝ドラ『ばけばけ』で、2度目の父親役に挑んでいる。ヒロイン・トキと、父・司之介（つかさのすけ）の関係性は、自身と息子との間柄とも重なる部分があるそうで――（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

【写真】笑顔がいたずらっ子のような岡部さん

「人生に二度とない」と父親役を演じることに

『ばけばけ』のお話をいただいたとき、最初は、「ありがたいけど、やってええんかな」という気持ちになったんです。ヒロインのお父さん役で出演するのは、昨年の『虎に翼』に続いて2度目。でも、「やりたい」と思いました。というのも、実は脚本を担当するふじきみつ彦君が、一緒に演劇を作ってきた15年来の仲間だったから。

それで、まず彼が朝ドラに決まったことに大喜びして、仲間が20人くらい集まって祝賀会を開いたんですよ。僕たち俳優は、「俺らも出してよ」なんて品のないことは言わず（笑）、ただ「おめでとう」と祝福。

だからその後、父親役でとお話をいただいたとき、一瞬どうしようとは思ったものの、昔からの仲間が朝ドラの脚本を書いてそれに出演できるなんて、人生に二度とないと思ったので、「ぜひやらせてください」という流れになりました。

ただ、聞くところによると、ふじき君はキャスティングには関わっていなかったそうなんです。品がある話ですよね。（笑）

僕がやっている演劇ユニット「切実」では、ずっとふじき君の脚本を演じてきました。だから彼の脚本のことは僕がいちばんわかっているだろうと、監督も冗談で、「皆さん、岡部さんをお手本にお芝居してください」なんておっしゃっています（笑）。とんでもないことなんですが。

ただ、率先して楽しく演じさせてもらってはいて。こんなことをしたらもっと楽しい芝居になるかなと、ときにはわざと監督に怒られるような演技もやってみたり、いろいろなことを試しています。

ただし、ふじき君の脚本は狙って笑いを取りにいくと面白くなくなるので、そのさじ加減は必要。やりすぎていないかと心配もしましたが、ふじき君本人に聞いてみたら、いい感じだと言ってくれたので安心しました。

僕が演じている松野司之介は、松江藩の上級武士だったけれど、明治になって時代の変化に取り残されている男です。極貧暮らしになってもお金を稼げない、いわばダメな父親。娘のトキに対してさえ甘えているような。

そんな役どころもあって、撮影していてもトキ役の高石あかりさん、母親・フミ役の池脇千鶴さん、そして祖父・勘右衛門（かんえもん）役の小日向文世さんが、何をやっても受けて返してくださる。僕自身もその懐の大きさにどこか甘えておちょけたりしながら、好きなことを自由にやらせてもらっています。

みなさんとのお芝居が本当にしっくりくるので、どんどん発想も広がっていく。おかしみと哀しみが一緒くたになったような司之介は、たぶんふじき君が僕をイメージして書いてくれているのでしょうし。光栄に思いながら演じています。

『ばけばけ』が伝えているものは、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」というキャッチコピーに凝縮されているんじゃないでしょうか。貧しくても、嫌なことがあっても、つらくても、一生懸命真面目に生きているからこそ生まれる人生の機微がある。

松野家は商売に失敗し借金だらけになって、お城から離れた橋の向こう側に引っ越します。家は狭くて暗くて、壁に穴が開いていたり蜘蛛の巣が張っていたりするんです。だけどそこで家族がギュウギュウになって寝るシーンを撮っていると、合間に本当に寝てしまったりするし（笑）、よくしゃべるし、現場でますます仲よくなるんですよね。

その僕らが演じる家族の姿を通して、大きな幸せはないかもしれないけど、肩を寄せ合って生きるのもなんだかいいな、と思っていただけたらうれしいです。

売れなくても楽しかった下積み時代

僕自身も長い間、俳優の仕事がなく、貧しくはありましたが、楽しかったんですよね。つらくてしょうがないとか、やめたいなんて、思ったことがない。

それこそふじき君や、『ばけばけ』にも借金取り役で出演している岩谷健司さんたちと安居酒屋で飲んでいるだけで楽しかった。隣のテーブルに残っているたこわさや枝豆をちょっと頂戴しつつ（笑）、「明日もバイトか」と言いながら。

当時は、警備員から居酒屋、日雇いの作業員、テレフォンアポインター、宅配寿司のデリバリーまで、本当にいろんなアルバイトをしていました。バイト行って飲んで、またバイト行って飲んで、たまに舞台の公演に出て、「また明日からバイトやで」という日々。

『ばけばけ』ではないですが、「それでも生きていることはすばらしいよね」と思っていた気がします。

アルバイトをせずに芝居だけで食べていけるようになったのは、40歳になった頃です。多くの人に顔と名前を知ってもらえるようになったのが、2022年に放送された『エルピス─希望、あるいは災い─』というドラマだとしたら、それは50歳のときでした。

自分が努力して頑張ったからそこに至ったのか、それはよくわかりません。いやむしろ、『ばけばけ』に出てくる怪談を聞いていると、こう思うんです。

この世には目に見えない力があって、自分の力だけではない、人の直接的な助けだけではない何かに、引っ張られるということがあるのかもしれないなと。

それは自分が頑張っているからこそ起きることかもしれないんですけども。でも、振り返ってみると、僕も不思議な縁でここまできたなと思うんです。

目に見えない力に引っ張られて

芝居の世界に入ったのは24歳のとき。高校を卒業して建設会社に入ったものの肌に合わずに辞めました。そのうち、子どもの頃から面白いことをするのが好きだったからでしょうか、ぼんやり芸能界に憧れるようになったのです。

たまたま大阪で柄本明さんの芝居を観たのですが、「こんなにちっちゃい声で喋るのか」とびっくりして。月謝1万円にも惹かれ、和歌山から上京し、柄本さんが座長を務める「劇団東京乾電池」の研究生オーディションを受けました。

3年で退団したあとは、九十九一（つくもはじめ）さんと出会い、九十九さんの縁で村松利史さんの演劇ユニット「午後の男優室」に参加。村松さんの縁で山内ケンジさんプロデュースの「城山羊の会」に出演、その山内さんの芝居を観に来ていたのが、『エルピス』の演出の大根仁さんだった、というふうに繋がっていくんです。岩谷さんとの出会いも九十九さんですし、そこからふじき君と縁ができていきました。

『ばけばけ』で、語りの蛇と蛙として登場する阿佐ヶ谷姉妹とは、乾電池の研究所の同期として出会っています。一緒にカラオケに行ったりしていて、えりりん（渡辺江里子さん）が歌が上手なことも、キムミホ（木村美穂さん）のちょっと変な面白さも知っていましたけど（笑）、まさか2人が芸人になるなんて思ってもいなかった。

だから僕が隣のテーブルのたこわさを失敬していた頃に、テレビに出ている2人を観たときは驚きました。のちに、『ボクらの時代』というトーク番組に3人で出たときは、まさかこんなことが起きるとは、人生何が起きるかわからないなと、本当に思いました。

ましてや今回は朝ドラ共演ですよ。別に「いつか同期の阿佐ヶ谷姉妹と一緒に朝ドラに出るぞ！」なんて思って生きてきてませんからね（笑）。たとえそれを目標にしていたとしても、叶うようなことではないと思うので。やっぱり、何かわからない力が引っ張ってくれたんだろうなとしか思えません。

そういう目に見えない力を、歳を重ねるにつれて信じるようになってきていますね。おばけや霊の類いのことはわかりませんけど、たとえば、誰かに対して、何もしてあげられない、祈ることしかできないときもある。

病気とか出産とか、そういうときはもう、「無事でありますように」と祈るしかない。その祈りや念みたいなものを、僕は信じているところがあるんです。

＜後編につづく＞