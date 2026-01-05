パチンコで負け一部売却も2年半で＋13万円「正直ずっと放置」30歳女性が語るリアルな積立投資体験
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：510万円
預貯金：200万円、リスク資産：73万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：73万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）：2023年から
2023年から、オール・カントリーに「月2万円」の積立投資を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年10月現在の運用実績については「元本60万円→評価額73万円」と、利益が出ているようです。
運用益については「正直ずっと放置だったので、どのように伸びたのか不明です。毎月引き落とされるうちに、いつの間にかプラスの状態で貯まっていた。だから、それくらいほったらかしても大丈夫」とコメントしています。
それでも資産は増えており、「銀行に預けているだけの時よりも、多くの資産が手に入った」ことがよかったと振り返ります。
これから積立投資を始める人に向けては、「毎月コツコツ積み立てることが大事」とアドバイス。さらに「ちょっとずつでも投資を続ければ、そのうちプラスになると思う」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
30歳・年収510万円会社員女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は、岐阜県に住む30歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：510万円
預貯金：200万円、リスク資産：73万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：73万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）：2023年から
2023年から、オール・カントリーに「月2万円」の積立投資を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年10月現在の運用実績については「元本60万円→評価額73万円」と、利益が出ているようです。
運用益については「正直ずっと放置だったので、どのように伸びたのか不明です。毎月引き落とされるうちに、いつの間にかプラスの状態で貯まっていた。だから、それくらいほったらかしても大丈夫」とコメントしています。
30歳・年収510万円会社員女性の思う積立投資のメリットは?実は「パチンコにお金を使ってしまう癖があり、後先考えずに貯金を崩す」こともあると言う投稿者。実際に「パチンコで現金をかなり使ってしまったため」、積立投資の一部を売却したこともあったそう。
それでも資産は増えており、「銀行に預けているだけの時よりも、多くの資産が手に入った」ことがよかったと振り返ります。
これから積立投資を始める人に向けては、「毎月コツコツ積み立てることが大事」とアドバイス。さらに「ちょっとずつでも投資を続ければ、そのうちプラスになると思う」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)