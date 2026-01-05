俳優、エッセイストなど、マルチに活躍する松尾貴史さんは、おりがみで顔を作る「折り顔作家」としての一面も持っています。その作品は、有名人、歴史上の人物、キャラクターなどさまざま。折り顔との出会いから、惹かれる理由、次回作の構想までを聞きました（構成：村瀬素子 写真提供：松尾さん）

【写真】玉ねぎ頭が特徴の…

* * * * * * *

偶然手にした一冊の本に惹かれて

「折り顔」は、僕が名付けた造語です。かれこれ30年以上、折り顔の創作を続けています。今年の9月も新潟伊勢丹のアートギャラリーで行われたグループ展に参加し、黒柳徹子さん、ダリ、ガンジー、YMOなどをモチーフにした作品十数点を展示しました。

折り顔の作り方はおりがみと同じで、正方形の紙を折ったり開いたり膨らませたりして造形していきます。切り絵とは違いますから、はさみで切り込みを入れたり切り取ったりはしません。

ただ、1枚の紙を立体的に見せたいので、糊は使います。モチーフは自由に、有名人、歴史上の人物、キャラクター、仏像など、顔であれば何でもOK。

僕が名付けたと言いましたが、おりがみは日本の伝統的な遊びですし、人間や動物の顔を紙で作る遊びは昔から世界各地にあったようです。

そもそも僕の「折り顔」の原点は、小学校4年生の時に手にした、折り紙作家・河合さんの本でした。その中に、能面の般若や翁の作品が載っていて、おりがみって鶴ややっこさんだけじゃないんだ、面白いなーと惹かれたんです。

折り図と説明文を見ながら、どうすればこの形になるんだと、夢中になったのを覚えています。

高校生になると、画家・安野光雅さんの絵や、グラフィックデザイナー・福田繁雄さんのだまし絵のような作品に惹かれ、卒業後は大阪芸術大学デザイン科に進みました。

「造形実習」という授業では、大きな紙が教室にいっぱい置かれていて自由に使えたんです。そんな環境にいたものですから、この大きな紙でなにか折ってみたいと、再びおりがみへの興味が蘇ってきました。

さてなにを折ろうか、と考えて思いついたのが、学生の間で話題になっていた「ヨーダ」です。当時、映像学科の教授に溝口健二監督の数々の名作映画を手がけた、先生という脚本家がいらして。ジョージ・ルーカスの映画『スター・ウォーズ』のヨーダは、この依田先生がモデルなんです。

そこで僕も特徴的なヨーダの顔を折ってみようと試しに作ったら、案外うまくできた。その成功体験がきっかけで、いろんなキャラクターや有名人の顔を紙で表現する、という遊びを始めたのです。



折り顔制作風景は動画でも配信（写真提供：松尾さん）

目、鼻、口のパーツは皆同じなのに

卒業後は大学の研究室で助手見習いとして働いたり、親戚が経営している北新地のディスコでDJのアルバイトをしたり。そうしているうちに、大阪の事務所にスカウトされ芸能界に足を踏み入れました。ラジオのパーソナリティやテレビの情報番組のMC、俳優など「キッチュ」としてデビューして以来、多方面で活動させてもらっています。

徐々に東京での活動も増え、20代後半に上京。前述のおりがみ本の作者、河合先生に会いに行こうと思い立ちました。昔は本の巻末に作家の連絡先が書いてありましたから、「いつか世田谷のアトリエに行ってみたい」と思っていたんです。

電話口で、「子どもの頃から先生の作品が好きで……」と訪問したい旨を伝えたら、「今ちょうど弟子が3人来て折っていますから、いらっしゃい」と温かく迎え入れてくださいました。

愛読書の作者が目の前でご指導くださる、そりゃあ感激しますよ。二重まぶたの折り方、彫りの深い顔の表現方法とか、丁寧にわかりやすく教えていただき、とても勉強になりました。

「紙が指についてきていますね」なんて言われたり。紙の特徴を捉えていますね、みたいな意味だと解釈しています。先生がご自分の作品をニスで固めたオブジェも見せてもらったりして、貴重な体験でした。

その後、僕も仕事が忙しくなって、結局お会いしたのは一回きり。でもこの日学んだこと、見たことすべてが、のちの自分の作品に生きていると思います。

人の顔って、目が2つあって、真ん中に鼻、下に口がある。パーツは一緒なのに、全世界に80億以上の顔が存在するんですよね。「顔」のモチーフは尽きることがないし、同じ人の顔でも眉を上げるかどうかだけで表情が変わります。顔って面白い、すごく広いテーマだなと思い、一人で試行錯誤しながら折り顔作家として歩み始めたわけです。

本を書きませんかと依頼がきた時にも、「実はおりがみで顔を作っていまして」とアピール。ありがたいことに出版社の人が興味を持ってくださったので、『折り顔』とタイトルを付けた本が1994年に世に出ました。ヨーダ、タモリさん、筑紫哲也さんなどをモチーフにした45作品を、エッセイとともにまとめた一冊です。

紙を触っていると心がスッキリする

もともと僕は田原総一朗さんや大島渚さんなどいろんな人のモノマネをやっていました。人の顔を観察するのが好きで、特徴をデフォルメして真似して。そこは折り顔にも通じる感覚がありました。

英語では、モノマネ芸人のことをインプレッショニストと言います。折り顔も、インプレッションで折っている。つまり僕がその人から受けた、「印象」による創作物。だから極端な話、本人の顔に似ていなくてもいいんです。

モチーフとして折りやすいのは、フォルムに特徴がある人。耳が長くて尖っているヨーダ、口ひげが跳ね上がっているダリ、髪形が独特な黒柳徹子さんとか。フォルムが特徴的だと客観的に見てもわかりやすいですしね。

逆に折りにくいのは、美人。顔の均整がとれていて特徴がないからです。あと、紙を「折る」と直線ができるでしょう。美しい女性のやわらかな曲線を表現しようとすると、折る回数を増やさなければならず、シワシワになることがあるので難しいんです。

そういえば昔、僕の個展を見に来てくださった黒柳徹子さんが、「私、こんなしわくちゃ？」とおっしゃって（笑）。いやいや、違います、紙をもんでやわらかくしてシワをつけた《もみ紙》で折ったからです、と説明しました。シワではなく紙の風合いなんですよ。

僕は紙フェチでもある（笑）。紙を触っていると、なんだか心がスッキリし、浄化される感じがします。自分の思った通りの形にしていく過程がストレス解消になっているのでしょう。

舞台の仕事で地方に行くと、和紙の専門店を見つけては気に入った紙を買っています。だから家には紙のストックがいっぱいあるんですよ。折り顔に使うのは、やはり和紙が多い。繊維が長いので、折ったり膨らませたりしても破れにくいのです。

和紙がペラペラで薄い場合は、裏打ちといって裏側にもう一枚貼ります。そうすると、折り顔を作る時、裏側の紙を活かして二色使いもできるんです。

創作の際、モチーフに合わせて紙を選ぶことはしません。何気なく手に取った紙で「どうなるんだろう」と想像しながら折るのが面白い。紙の違いで、思いもよらない雰囲気が出るのが楽しいんです。

＜後編につづく＞