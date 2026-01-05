俳優の窪田正孝さんは1月3日、自身のInstagramを更新。新年ショットを公開し、反響を呼んでいます（サムネイル画像出典：窪田正孝さん公式Instagramより）

俳優の窪田正孝さんは1月3日、自身のInstagramを更新。愛猫を抱き締める新年ショットを披露しました。

【写真】窪田正孝が愛猫を抱き締める姿

「今年最初の萌え」

窪田さんは「あけましておめでとうです。　楽しい正月過ごせましたか？　窪田家は美味しものたくさん食べてゆっくりな時間に癒されのほほんスタート」とつづり、自身の1枚の写真を投稿しています。寝転がっている愛猫をぎゅっと抱き締める姿です。目を閉じて穏やかな表情の窪田さんとリラックスした愛猫のほっこりショットとなっています。

また、「ばっちり充電できたので今年もガツンと楽しんで推して参ります　本年もよろしゅうです」と、充実した正月でしっかり休息が取れたこと、2026年の意気込みをつづりました。

ファンからは、「良い写真」「めっちゃまったりモード」「めちゃめちゃ可愛いお写真」「可愛すぎるお写真」「のほほんな時間を過ごすって、何よりです」「なんて可愛いツーショット」「充実したお正月を過ごされたんですね！充電満タン」「今年最初の萌え」との声が上がっています。

年末のあいさつも投稿

2025年12月31日には「仕事も家族の時間もたいへん充分したモノになり　新たな挑戦へと繋がる1年になりました」と、マジックアワーと思われる空を背景にしたソロショットなどを公開していた窪田さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)