¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬ÅÜ¤ê¤Î·Ù¹ð¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¼Ö¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡× ¡È¹âµéSUV¡É¤¬Áö¹ÔÉÔÇ½¡Ä Ä¶¿È¾¡¼ê¡ÖÆ»Ï©Éõº¿U¥¿¡¼¥ó¡×¤Ç°ú¤ÊÖ¤· ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤»¡ª¡×¡Ö¥¿¥¤¥äÇã¤¦¶â¤¢¤ë¤À¤í¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â Ä»¼è
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê Ä»¼è²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¼Ö¤ÎÁö¹ÔÉÔÇ½¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¡Ö²Æ¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¹âµéSUV¡×¤Ç¤¹ ²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ»¼è¸©ÃÒÆ¬Ä®¤Î¹ñÆ»53¹æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶è¤«¤éËÌ¾å¤·¡¢ÄÅ»³¤äÃÒÆ¬¤òÄÌ¤ê¡¢Ä»¼è»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£²¬»³»ÔÆâ¤äÄ»¼è»ÔÆâ°Ê³°¤Ï»³³Ù¶è´Ö¤¬Â³¤¡¢É¸¹â¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÒÆ¬Ä®¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢Åßµ¨¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÍÆ°×¤ËÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ï¡¢ÁáÂ®Àµ·î´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢1·î2Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÎóÅç¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢´ØÅì¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ê¤É¤Ç¤âÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¡£»³ÍÛ¡¦»³±¢ÃÏÊý¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äNEXCO¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾ÂÚÎ±¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤Þ¤¿ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤ä¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·È¹Ô¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ù¹ð¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢¹ñÆ»53¹æ¤Î¤¦¤Á¡¢²¬»³¸©¤ÈÄ»¼è¸©¤Î¸©¶¤Ë¤¢¤ë¹õÈøÆ½¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹ÔÉÔÇ½¤¬È¯À¸¡£
¡¡Ä»¼è²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢Ã±¤Ë¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤â¤ÈÍè¤¿Æ»¤ØU¥¿¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¹õÈøÆ½¼þÊÕ¤Ï2¼ÖÀþ¤Ç¡¢Î¾Êý¸þ¤Î¸òÄÌ¤òÀ£ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐU¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¶¹¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶Ë¤á¤Æ¿È¾¡¼ê¤È¤¤¤¨¤ë°ìÏ¢¤ÎÌÂÏÇ¼ÖÎ¾¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±»öÌ³½ê¤ÏSNS¤ÇÅö³º¼ÖÎ¾¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¹ðÃÎ¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÌµ»´¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿Åö³º¤Î³°¹ñÀ½¹âµéSUV¤ÎEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀãÆ»¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Æ¥¿¥¤¥ä¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ò¼Ì¤·¤¿Æ»Ï©¥«¥á¥é¤«¤é¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¹âµéEV¤Ë¤è¤êÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Î¸òÄÌµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3Æü¤Ç50Ëü²ó°Ê¾å¤Î±ÜÍ÷¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Û¤«¡ª»à¤Ë¤Æ¤§¤ó¤«¡ª¡×¡ÖÇÏ¼¯²á¤®¤ë¡£¡×¡ÖÀãÆ»¤Î¸øÆ»¤Ë²Æ¥¿¥¤¥ä¤Ç½Ð¤¿»þÅÀ¤ÇÈÈºá¼Ô¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÀã¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´Å¤¨¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾·¤¤¤¿»ö¾Ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀãÆ»¤Ë²Æ¥¿¥¤¥ä¤ÇÍè¤ëÂç¥Ð¥«¼Ô¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡¢¼Ö¸¡¾Ú¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´é¼Ì¿¿¤Þ¤ÇÁ´ÉôÁ´¹ñ¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¸å²ù¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÌ¾Á°¸øÉ½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡×¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢100Ëü±ß¤Î°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ì¥Ã¥«¡¼¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤¤¤¤¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤â¥¿¥¤¥ä¤¹¤éÇã¤¨¤Ê¤¤ÇÏ¼¯¤Ç¤¹¡£ÌÈµö¼è¾Ã¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¸·È³²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅß¥¿¥¤¥äÇã¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹Çã¤¦¶â¤¢¤ë¤À¤í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÎÀãÆ»¤ÎÁö¹Ô¤ÏŽ¤¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤ä¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÄÉÆÍ»ö¸ÎÅù¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇŽ¤ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤ä¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·È¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£