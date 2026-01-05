大河『豊臣兄弟！』出演も話題の白石聖、モノトーンコーデの笑顔ショット添え新年あいさつ「皆さま本年も宜しくお願い致します！」
俳優の白石聖（27）が4日、自身のインスタグラムを更新。「新年あけましておめでとうございます 皆さま本年も宜しくお願い致します！」とあいさつし、近影をアップした。
【全身ショット】「めっちゃかわいい」「笑顔が好きです」モノトーンコーデで決めた白石聖
白石は、白いトップス×黒いスカートというモノトーンの上品な着こなしでピース。投稿では「そして、今夜8時から大河ドラマ『豊臣兄弟！』放送スタートです。第一回、是非ご覧ください」と、自身も出演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）をアピールした。
なお白石は、仲野太賀（32）演じる主人公・小一郎（豊臣秀長）の幼なじみ・直役で出演。初回放送後には「大河ドラマ面白かったでーす！」「白石聖のちょうどいい幼馴染感」「すごいよかった」「白石聖が日本中に見つかりそうで感無量」「これから1年お直楽しみにしてます!!」などと、白石の演技やドラマ内容に対しさまざまな反響が寄せられていた。
