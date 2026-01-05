USJ、3年ぶり『学生限定アトラクション貸切ナイト』を開催 3・28、29実施予定
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』を、30日から4月5日の期間限定で開催する。日本航空と三井住友銀行の協業により、3年ぶりに『学生限定アトラクション貸切ナイト』を実施する。
【画像】大興奮！楽しそうに絶叫する木戸大聖
パーククローズ後の1時間、学生の皆さまだけがアトラクションを貸切で楽しめる大好評の特別プログラム。開催日は、3月28日、29日の2日間を予定している。
対象アトラクションなど詳細は、決定次第、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトで発表する。また、日本航空によるJALスカイメイト運賃で搭乗した人の中から抽選で学生限定アトラクション貸切ナイトのスタジオ・パスが当たる「ユニ春2026×JALスカイメイト搭乗キャンペーン」や、三井住友銀行で、Olive申込&条件達成で学生限定アトラクション貸切ナイト日のスタジオ・パスが当たる「Olive | USJユニ春学生限定キャンペーン」を実施する予定。
このほか、きょう5日から、俳優の木戸大聖が出演する『ユニ春』新CMを公開する。テーマソングは、ピアノトリオバンド Omoinotakeによる書き下ろしの新曲「Wonderland」。
