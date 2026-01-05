·§ËÜ»Ô¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¡ÖÂçÈ¯²ñ¡×¸áÁ°¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÇã¤¤Àè¹Ô
·§ËÜ»Ô¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤Ï5Æü¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î¾Ú·ô¼è¤ê°ú¤¡ÖÂçÈ¯²ñ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼è¤ê°ú¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô¤ÎÂç·§ËÜ¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢5Æü¸áÁ°9»þÁ°¡¢À²¤ìÃå¤Î½÷À¤ò´Þ¤à¼Ò°÷¤ª¤è¤½30¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»°ËÜÄù¤á¤Ç»Ô¾ì¤Î³è¶·¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅÄ¿®½¨¼ÒÄ¹
¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¡ÊÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¡Ë5Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÎÉ¤¤·Á¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
5Æü¸áÁ°¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¡¢3½µ¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë5Ëü1000±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£