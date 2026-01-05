ミスド、ゴディバとのコラボ商品を期間限定発売 「本日、甘やかしていい日。」をテーマにした“ご褒美スイーツ”
ミスタードーナツは5日、都内で「『Mister Donut×GODIVA』新商品発表会」を開催。同社とゴディバがコラボした『Mister Donut×GODIVA』全5種類を、9日から期間限定で発売することを発表した。
今回のコラボは、ミスタードーナツの日本で創業55周年と、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」創業100周年を記念し、共同開発して仕上げた特別なアニバーサリーコレクション。日々頑張っている自分へのご褒美として、「本日、甘やかしていい日。」をテーマに展開している。
ゴディバのトリュフショコラから着想を得て開発したトリュフショコラドーナツ生地は、くちどけよくなめらかな食感で、見た目にも食感にもトリュフショコラをイメージし。『トリュフショコラドーナツ ノワール』はいくつものショコラを重ねて仕上げ、『トリュフショコラドーナツ プラリネ』はショコラとプラリネの味わいを楽しめる商品。
ミスタードーナツで人気のフレンチクルーラーを基に、ゴディバと開発した生ショコラフレンチ生地は、『生ショコラフレンチ ノワール』と『生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ』に使用。ショコラが香るフレンチクルーラー生地に生クリーム入りフィリングを練り込み、ふんわりしっとりとした、口の中でとろけるような食感が特長となっている。
『ドゥショコラパイ』は、デニッシュのようでサクサクとした食感でこだわり尽くしたショコラパイ生地を開発し、2種のショコラクリームを重ねて包んで焼き上げている。
なお、同発表会には俳優の神尾楓珠（26）が、“ショコラカラー”の上品で高級感のあるスーツ姿で登壇。新商品を試食し、ミスタードーナツ55周年にちなみ「5.5秒で感想を伝える」という企画に挑んだ神尾は、「生地からしっかりしていて、すごく濃厚で甘さの中にほろ苦さが…」と早口で話したものの、言い切る前にタイムアップ。2つ目の試食の際には、タイムオーバー後も感想を話し続け、言いたいこと伝えた神尾は、達成感からか笑顔だった。
■『Mister Donut×GODIVA』商品ラインアップ
▼『トリュフショコラドーナツ ノワール』テイクアウト345円／イートイン352円
トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートをコーティング。フレークチョコとココアパウダーをトッピングして仕上げた。
▼『トリュフショコラドーナツ プラリネ』テイクアウト345円／イートイン352円
トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコレートをコーティング。ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングして仕上げた。
▼『生ショコラフレンチ ノワール』テイクアウト270円／イートイン275円
ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にショコラ風味のグレーズをコーティング。ホワイトチョコをあしらい上品な装いに仕上げた。
▼『生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ』テイクアウト291円／イートイン297円
ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にキャラメルクリームとプラリネホイップをサンド。チョコレートのあしらいとココアパウダーで仕上げた。
▼『ドゥショコラパイ』テイクアウト367円／イートイン374円
ビターな味わいの生地に2種のショコラクリームを包んだ、デニッシュのようでサクサクとした食感のショコラパイです。チョコレートの装いで仕上げた。
▼テイクアウト専用『Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット』1450円
※『トリュフショコラドーナツ ノワール』『トリュフショコラドーナツ プラリネ』『生ショコラフレンチ ノワール』『生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ』4種各１個＋オリジナルボックスと紙袋
