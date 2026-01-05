¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¢ÅçÅÄ½¨Ê¿¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¡¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ö¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡¸µ£Î£È£Ë¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤Ç£´Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Ç¯ÆâºÇ½é¤ÎÊüÁ÷¡£¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö½é²ó¡¢ÀÖ¡Ê¤¤Éþ¡Ë¤òÃå¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸³¤«¤Ä¤®¤ÇÀÖ¡¢Ãå¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó»Ñ¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¿ÀÅÄ¤ÎÈ±·Á¡£¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬¡ÖÁ°È±¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡ÖÁ°È±¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°°¦²Ö¡Á¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÁ°È±¤ò¾å¤²¡¢³Û¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¿ÀÅÄ¤ÏÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¡£¡ÖÅçÅÄ½¨Ê¿¤µ¤ó¤¬¡¢µîÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ËÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤â´ä°æÍ¦µ¤¤â¡ÖÍÄ¤¯¤Ê¤ë¡£¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡Á¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÁ°È±¤òºî¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£