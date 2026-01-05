お笑いタレントのいとうあさこ（55）が4日放送のTBS系「情熱大陸」（日後11・30）に出演。スタッフを叱った過去を明かされる場面があった。

いとうの楽屋に密着したVTRで、お笑いコンビ「おかずクラブ」のゆいPは「あさこさんの凄いところって」とロケでのエピソードを披露。

誰かの家の中を紹介するロケなどの際、スタッフが「失礼な時ってあるんですよ」と回顧。ずかずかと家に入っていったり、許可を得ていないところまで撮り始めてしまったりすることがあると「それをやっていても、こっちはうわーって思うだけなんですけれど、あさこさん、その場で結構きつめに注意するんですよ」と証言した。

「何やってんの！ダメだよ！」などと言うと続けると、いとうは「人んちで、自分ちでやられて嫌なことをなぜやるんですかって」と明言。ゆいPは「本当にこのテンションでちゃんと言ってくれるから」と続け、いとうは「なんで干されなかったんだ」と笑ってみせた。

ゆいPは「でも筋は通っているんで、間違ったことは言ってないんですよ」とも語り、いとうは「昔からです。もう仕事ない時から」と回顧。ゆいPは「でもブレてないですよね。凄いですよね、何か」と力を込めた。