セガは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用タイトルのダウンロード版を対象としたセール「セガ Winter Sale」を1月21日まで実施している。

今回対象となるのは、PlayStation Store及びニンテンドーeショップにて販売中のタイトル。「ソニックレーシング クロスワールド」（PS5/PS4/Switch、30％OFF）や「『龍が如く8』デラックス・エディション」（PS5/PS4、60％OFF）が特別価格で販売されている。

また、「真・女神転生V Vengeance」（PS5/PS4、50％OFF）に「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」（PS5/PS4/Switch、55％OFF）もラインナップされている。

「セガ Winter Sale」対象タイトル

