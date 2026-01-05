Ｊ１鹿島は５日、２月開幕の特別大会「明治安田百年構想リーグ」に臨むメンバーと背番号を発表した。

＊ ＊ ＊

海外を含めた他クラブからの補強は見送りとなった。加入はＧＫ藤井陽登（←明大）、ＭＦ林晴己（←明大）の大学生２人のみ。ユース３年生のＤＦ大川佑梧が昇格となり、２年のＦＷ吉田湊海、ＤＦ元砂晏翔仁ウデンバがプロ契約を結ぶ。

退団もＧＫパクウィジョン（→韓国・華城ＦＣ）と、レンタルバックとなるＭＦターレスブレーネル（→ウクライナ・ルフリビウ）の２人のみ。期限付き移籍でＭＦ下田栄祐（→栃木シティ）、ＤＦ佐藤海宏（→新潟）がチームを離れ、高知に期限付き移籍していたＭＦ須藤直輝も契約満了となったが、主力級は全員の残留でまとまった。

◆登録選手一覧

ＧＫ１早川友基、２１山田大樹、２９梶川裕嗣、３１藤井陽登

▽ＤＦ２安西幸輝、３キムテヒョン、４千田海人、５関川郁万、７小川諒也、１６溝口修平、２２濃野公人、２３津久井佳祐、２５小池龍太、２８大川佑梧、３２松本遥翔、３５元砂晏翔仁ウデンバ、５５植田直通

▽ＭＦ６三竿健斗、１０柴崎岳、１３知念慶、１４樋口雄太、２０舩橋佑、２４林晴己、２７松村優太、７１荒木遼太郎

▽ＦＷ９レオセアラ、１７エウベル、１９師岡柊生、３０吉田湊海、３４徳田誉、４０鈴木優磨、７７チャヴリッチ