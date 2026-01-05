アイナ・ジ・エンド、妹顔出しダンス動画が話題「ママも映ってる？」「家族揃って上手すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/05】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが1月4日、自身のInstagramを更新。家族旅行の様子を公開した。
アイナは「あけましておめでとうございます！」「楽しい家族旅行してきました」と報告。浴衣とメガネを着用し、妹でアイナのバックダンサーも務めるREiKAとキレのあるダンスを披露する動画を投稿した。また、母親と思われるピンクの浴衣を着た後ろ姿の人物と一緒に、家族3人で踊る動画も公開している。
この投稿に、ファンからは「姉妹揃って上手すぎ」「最高のファミリー」「まさかのママ登場？」「ママも映ってる？」「見てて笑顔になる」「メガネ姿も可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆アイナ・ジ・エンド、浴衣姿の家族とダンス披露
◆アイナ・ジ・エンドの投稿に「最高のファミリー」と反響
