¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡ÛAKB48¤ÎÄ¹Í§ºÌ³¤¤¬1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢°ì½ï¤ËAKB¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¿ÍÄÆëÀ÷¡×¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ä¹Í§¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢°ì½ï¤ËAKB¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¿ÍÄÆëÀ÷¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤ÎÀîËÜ¾ÐÎÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎÉñÂæ¤ÇºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀîËÜ¤È¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯12·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Í§¤ÏCUTIE STREET¤¬¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤ë¤ÈÀîËÜ¤âÄ¹Í§¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈAKB48¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î²û¤«¤·¤¤¡¢¡¢ ¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬AKB48¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿ ÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ã¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö´ñÀ×¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¡×¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¡×¡Ö¸ß¤¤¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ä¹Í§ºÌ³¤¡¢CUTIE STREETÀîËÜ¾ÐÎÜ¤È¥ì¥³Âç¤ÇºÆ²ñ
¢¡Ä¹Í§ºÌ³¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
