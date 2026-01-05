¡Öº£Æü¹¥¤¡×»²²Ã¤·¤¿¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¡¢ÈþµÓ¥¹¥é¥êÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¾®´é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆß·¤ê¤¢¤¬1·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ö¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×»²²Ã¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¡Ö¾®´é¤¹¤®¤ë¡×ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ÊÆß·¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê½ÉÂê½ª¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Åß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¹õ¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ö¡¼¥Ä¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥ê¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®´é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¹¥¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆß·¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2023¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥Á¥ã¥óÊÔ¡×¡Ö¥Û¥¢¥Ò¥óÊÔ¡×¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÊÆß·¤ê¤¢¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥Ö¡¼¥Ä»ÑÈäÏª
¢¡ÊÆß·¤ê¤¢¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë
