¤ªÀµ·îÌÀ¤±¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡£»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¸øÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Î¿ê¤¨¤Ëµ¤¤Å¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ð¸î¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¸øÅª¤Ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤É¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦»È¤¨¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¤«¤¤¤´¡×ÂåÉ½Íý»ö¡¦ÀîÆâ½á¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÅª¤Ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¹âÎð¼Ô¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ä²ÈÄí¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢²ð¸î¤ò¹Ô¤¦²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸øÅªÀ©ÅÙ¤¬¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö²ð¸îÊÝ¸±¡×¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢Í×²ð¸î¡ÊÍ×»Ù±ç¡ËÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡Ö²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«»öÁ°¤ËÇÄ°®¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤ÎÀ³Ê¤ä´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È»öÂå¹Ô¤Ê¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍÑ»ö¤ÏÍê¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀîÆâ¤µ¤ó¡Ë¡£
²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼õ¤±Êý
¡ Í×²ð¸î¡ÊÍ×»Ù±ç¡Ë¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¡¢Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤ë
¢ ¥±¥¢¥Þ¥Í¤Ë°ÍÍê¤·¡¢²ð¸î¡Ê²ð¸îÍ½ËÉ¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦»Ù±ç·×²è½ñ¡Ê¥±¥¢¥×¥é¥ó¡Ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¦
£ ²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï
¤³¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÄÌ½ê²ð¸î¡Ê¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë
¼«Âð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀìÍÑ¤Î»ÜÀß¤ËÄÌ¤¤¡¢ÆþÍá¡¢ÇÓ¤»¤Ä¡¢¿©»öÅù¤Î²ð¸î¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤Éµ¡Ç½·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤¬»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ë¬ÌäÆþÍá²ð¸î
²ð¸î¿¦°÷¤ò´Þ¤á¤¿3Ì¾ÄøÅÙ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢ÀìÌç¤ÎÍáÁå¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆþÍá¤ò²ð½õ¡£ÆþÍáÁ°¸å¤Ë¡¢´Ç¸î¿¦°÷¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä²ð¸î¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥×¡Ë
²ð¸îÊ¡»ã»Î¤äË¬Ìä²ð¸î°÷¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡Ë¤¬¡¢Í×²ð¸î¡ÊÍ×»Ù±ç¡Ë¼Ô¤Î²È¤ÇÆþÍá¡¢ÇÓ¤»¤Ä¡¢¿©»öÅù¤Î²ð¸î¡¢ÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤Î±ç½õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
Ã»´üÆþ½êÀ¸³è²ð¸î¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¡Ë
Í×²ð¸î¡ÊÍ×»Ù±ç¡Ë¼Ô¤Î¸ÉÎ©´¶¤Î²ò¾Ã¤ä¿´¿Èµ¡Ç½¤Î°Ý»ý²óÉü¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ã»´üÆþ½ê¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇÂç30Æü¤Þ¤ÇÏ¢Â³ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ãÍÑ¶ñ¥ì¥ó¥¿¥ë
¼Ö¤¤¤¹¤ä²ð¸îÍÑ¥Ù¥Ã¥É¡¢¼ê¤¹¤ê¡¢¾²¤º¤ìËÉ»ßÍÑ¶ñ¡¢Êâ¹ÔÊä½õ¤Å¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¡£×Ñ×Ë´¶ÃÎµ¡´ï¤Ê¤É¡¢²ð¸î¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍÑ¶ñ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´ü½ä²ó¥µ¡¼¥Ó¥¹
Ë¬Ìä²ð¸î°÷¤Ê¤É¤¬Äê´üÅª¤ËÍ×²ð¸î¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬Ìä¤·¡¢²ð¸î¤ä´Ç¸î¤òÄó¶¡¤¹¤ë24»þ´ÖÂÐ±þ¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¿©»ö²ð½õ¤ä¿ÈÂÎ²ð¸î¤Ê¤É¡¢15Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃ»»þ´Ö¤Î²ð½õ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Í×²ð¸î¡ÊÍ×»Ù±ç¡Ë¤ÎÇ§Äê¶èÊ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê½àÈ÷¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÀîÆâ ½á¤µ¤ó
ÀîÆâ ½á¤µ¤óNPOË¡¿Í¤È¤Ê¤ê¤Î¤«¤¤¤´ÂåÉ½Íý»ö¡£¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉô¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²ÊÂ´¶È¡£Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¾Ò²ð»ö¶È¤äºßÂð¡¦»ÜÀß²ð¸î¿¦°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤Ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¤«¤¤¤´¡×¤òÀßÎ©¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯µ¤·¤¿¶¦Ãø¡Ø¿ÆÉÔ¹§²ð¸î µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¤Ï¡¢²ð¸î¤ËÇº¤àÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£