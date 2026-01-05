¡Ú2026Ç¯ Í¦±ýî²¿Ê¤¹¤ë ¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î´ë¶È¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡Û¾®ÎÓÀ½Ìô²ñÄ¹¡¡ÂçÅÄ²Å¿Î¤µ¤ó
2025Ç¯¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¾´¹´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£70ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¡¢¹È¹íÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤ëÅö¼Ò¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÅö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡×³«È¯ÎÏ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£25Ç¯¤Ïµþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¡¦°ðÀ¹ÏÂÉ×¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤ò¡¢·Ð±Ä´´Éô¤òÃæ¿´¤Ë£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô°Õ¼±¤ò°é¤Æ¤ë£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£26Ç¯¤â°ú¤Â³¤¿Í¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ïー¥ÉÌÌ¤Ç¤âÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£25Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥«¥¤¥í¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤ò¸«±Û¤·¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤òÁý¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£26Ç¯¤Ë¤ÏÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤Ë¿·¤·¤¤À½ÉÊ³«È¯µòÅÀ¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Êª¿´Î¾ÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ê¡¢26Ç¯¤ò¡ÖºÆÈ¯Å¸¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ëÇ¯¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¡¦ÅßÌÚ¤ÎÅìµþÀ½ÉÊ±Ä¶È½ê¤Ë¤Æ¡Ë
SCSK¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡¡AI¶¯²½¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë½»Í§¾¦»ö
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÅö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡×³«È¯ÎÏ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£25Ç¯¤Ïµþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¡¦°ðÀ¹ÏÂÉ×¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤ò¡¢·Ð±Ä´´Éô¤òÃæ¿´¤Ë£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô°Õ¼±¤ò°é¤Æ¤ë£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£26Ç¯¤â°ú¤Â³¤¿Í¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ïー¥ÉÌÌ¤Ç¤âÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£25Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥«¥¤¥í¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤ò¸«±Û¤·¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤òÁý¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£26Ç¯¤Ë¤ÏÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤Ë¿·¤·¤¤À½ÉÊ³«È¯µòÅÀ¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Êª¿´Î¾ÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ê¡¢26Ç¯¤ò¡ÖºÆÈ¯Å¸¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ëÇ¯¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¡¦ÅßÌÚ¤ÎÅìµþÀ½ÉÊ±Ä¶È½ê¤Ë¤Æ¡Ë
SCSK¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡¡AI¶¯²½¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë½»Í§¾¦»ö