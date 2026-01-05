Ä¹Ìî¸©¡¦¿ÛË¬¸Ð¤Ç¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î´Ñ»¡»Ï¤Þ¤ë¡¡¶áÇ¯¤Ï7µ¨Ï¢Â³¤Ç½Ð¸½¤»¤º¡¡5Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¾®´¨¡×
5Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¾®´¨¡×¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë»þµ¨¤È¤µ¤ì¡¢¿ÛË¬¸Ð¤Ç¤Ï¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î´Ñ»¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5ÆüÄ«¤Î¿ÛË¬¸Ð¡£¿ÛË¬»ÔËÅÄÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë½®ÅÏÀî²Ï¸ý¤Çº£Ç¯¤â¡¢»ÔÆâ¤ÎÈ¬Ñû¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤¿¤Á¤¬¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î´Ñ»¡¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åà¤Ã¤¿¿ÛË¬¸Ð¤Î¸ÐÌÌ¤Ë¤Ç¤¤¿µµÎö¤ÈÉ¹¤Î¤»¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¶Ú¤È¤Ê¤ê¡¢¿À¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡£ËèÇ¯¾®´¨¤«¤é´Ñ»¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤Ï¼¼Ä®»þÂå¤Î1443Ç¯¤«¤é»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ï7µ¨Ï¢Â³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
È¬Ñû¿À¼Ò µÜºäÀ¶µÜ»Ê
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Á³¤Ï¿Í´Ö¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
´Ñ»¡¤ÏÍè·î4Æü¤ÎÎ©½Õ¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£