È¬½½ÆóÄ¹Ìî¶ä¹Ô¡¡5Æü¤«¤é±Ä¶È³«»Ï¡¡¾¾²¼Æ¬¼è¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¡×
È¬½½Æó¶ä¹Ô¤ÈÄ¹Ìî¶ä¹Ô¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÈ¬½½ÆóÄ¹Ìî¶ä¹Ô¡×¤¬5Æü¡¢±Ä¶È½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÊ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¥í¥´¤â°ì¿·¤·¤¿È¬½½ÆóÄ¹Ìî¶ä¹Ô¡£
µÜÎ¤µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°9»þ¤Ç¤¹¡£È¬½½ÆóÄ¹Ìî¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¡¢±Ä¶È½éÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
±Ä¶È½éÆü¤Î5Æü¤Ï¿¦°÷¤¬Â·¤¤¤ÎË¡Èï¤òÃå¤ÆÀÜµÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¬½½ÆóÄ¹Ìî¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤Ï9Ãû5220²¯±ß¡£Å¹ÊÞ¿ô¤Ï½ÐÄ¥½ê¤ò½ü¤¯¤È117Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¬½½ÆóÄ¹Ìî¶ä¹Ô¡¡¾¾²¼Àµ¼ù¡¡Æ¬¼è
¡ÖÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤«¤¬º£²ó¤Î¹çÊ»¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£