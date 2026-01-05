»¦°Õ»ý¤Ã¤Æ±¿Å¾¤«¡Ä²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤ò»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡¡¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë¤«¥±¥¬¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¶¡½Ò¤â¸½ºß¤ÏÌÛÈë¡¡ÂÎ©¶è14¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯11·î¡¢ÂÎ©¶è¤ÇÅðÆñ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·12¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï5Æü¡¢²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤¬»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÊâÆ»¾å¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤Æ1¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤¦¤¨5¿Í¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤Ï¡ÖÊâÆ»¤ò»þÂ®60¥¥í¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ÈË´¤¯¤Ê¤ë¤«¥±¥¬¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£