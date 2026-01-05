石井亮次アナウンサー（48）がMCを務めるCBC・TBS系「GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）が、関東・関西・名古屋3地区で年間視聴率1位を獲得した。2025年（1月〜12月）の年間平均視聴率で個人全体2・4、世帯4・7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、NHKを含む同時間帯で前年に続き、年間平均視聴率トップとなった。

関西地区の年間平均視聴率は個人全体2・4％、世帯4・8％（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、2021年3月の関西放送開始以来、初めてトップを獲得した。番組を制作するCBCテレビの名古屋地区でも個人全体2・4％、世帯4・9％（ビデオリサーチ調べ、名古屋地区）となり、3年連続で年間平均視聴率トップを獲得した。

同番組では、ゲリラ雷雨や夏の連続猛暑日といった記録的な気象状況となった2025年も、沢朋宏気象予報士の解説や各地からの生中継を中心に連日詳しく丁寧に伝えた。ドジャース大谷翔平選手（31）の二刀流での大活躍、大阪・関西万博、令和の米騒動、高市総理の誕生、各地のクマ被害をはじめ、大阪の路上に現れた「ド根性メロン」や、47都道府県の「県民あるある調査」など、オリジナル目線のネタも展開した。

石井アナは「今年も早く深く、時に楽しく放送出来ましたら！2026年もどうぞよろしくお願い申し上げます！」とコメント。増子淳一チーフプロデューサーは「引き続き多くのエリアで、たくさんの人に愛されるゴゴスマを目指します」と意気込んだ。