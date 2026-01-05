ジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告の妻でタレントの瀬戸サオリが5日までに自身のインスタグラムを更新。手作りおせち写真を公開した。

インスタの更新は24年10月7日以来、約1年3カ月ぶりに投稿を再開。「明けましておめでとうございます 今年も手作りおせち。（栗きんとんと伊達巻きは買ったもの） 新しい一年がたくさんの幸せに包まれますように」とつづった。

夫の斉藤被告は24年9月20日に体調不良などを理由に本人の申し出から当面の間の活動休止を発表。その後、同年7月に東京・新宿区内に駐車していたテレビ番組で使用したロケバス内で20代女性に性的暴行を加えていたことなどが明るみとなり、当時所属していた吉本興業はマネジメント契約解除を発表。ジャングルポケットは太田博久、おたけの2人体制となった。テレビ東京系「ウイニング競馬」や日テレ系「ZIP！」など全レギュラー番組を降板していた。同9月26日、東京地検から不同意性交と不同意わいせつ等の罪で東京地裁に在宅起訴されたことが分かった。

斉藤被告は昨年4月末から群馬県高崎市でバウムクーヘン店をオープン。数百人の列ができる盛況の時もあった。