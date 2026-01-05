今回は、妻の出産直後、自分の息子に嫉妬した夫のエピソードを紹介します。

健診のたびに、モラハラ発言を繰り返していた夫が…

「私は助産師として働いていますが、ある患者さん夫婦を心配しています。健診のたびに、旦那さんが奥さんにモラハラ発言を繰り返しているのを聞いていたからです。奥さんのお腹の子が男の子だと分かると、旦那さんは『男かよ。最悪だわ』と言っていましたし。

その後、奥さんは旦那さんと自宅にいるときに陣痛がきたようですが、旦那さんは二日酔いで病院に連れて行くことができず、奥さんがひとり車を運転して（タクシーも呼べなかったようです）来たんです。

で、無事出産し、生まれてきた息子さんに初乳を飲ませてあげるよう奥さんに伝えました。そこで奥さんは授乳しましたが、途中で旦那さんが急に入ってきて、『そいつ男だぞ！』『授乳なんかするんじゃねーよ！』と怒鳴りつけてきたんです。とても黙って見ていられず、旦那さんを制止しましたが、旦那さんは『つい息子に嫉妬してしまって……』と言い訳していて、唖然としました」（体験者：30代女性・助産師／回答時期：2025年2月）

▽ この後、旦那さんだけでなく旦那さんの両親や、実の両親も無理やり部屋に入ろうとして、制止するのに苦労したそうです。この奥さんが本当に気の毒ですし、助産師さんも大変でしたね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。