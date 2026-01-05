【田中美久3rd写真集（仮）】 3月9日 発売 価格：3,100円

集英社は、田中美久さんの3rd写真集を3月9日に発売する。価格は3,100円。

俳優、タレントとして地位を確立しつつある“令和のグラビアヴィーナス”こと田中美久さんが“みくの日”でもある3月9日に自身の3作目となる最新写真集を発売する。

今作のロケ地はユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。田中さんとしては初めてのヨーロッパ渡航となる。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として、実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、様々な場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影している。

ストイックに磨き抜かれた「美」、彼女らしさの象徴でもある「自由」の2つをテーマに、今の彼女のすべてを映し出した写真が満載。また今作は、これまでに出してきた写真集の中でも大胆なカットに挑戦している。

【田中美久さんのコメント】

このたび3月9日、“みくの日”に3rd 写真集を出させていただくことになりました！

この日は毎年ファンの方がすごく盛り上げてくださって、そこに合わせて写真集を出すことができるのが本当にうれしいです。前回の写真集から1年半、「次はいつ？」って期待されていたので、やっと報告することができました。

撮影場所はポルトガル。小学生の頃にSNS で見たことがあって、こんなカラフルな街並みがあるんだ。いつか行ってみたい！」と思っていた街が、大人になってからリスボンだと知って。今回ついに行くことができました！

コンセプトは品のある大人の女性。見て「きれいだな」「どんな女性なんだろう」って想像がふくらむような写真集になってると思うので、ぜひたくさん見ていただけたらうれしいです！

(C) 中村和孝／集英社