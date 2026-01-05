「ＪＰＸ日経４００」がランキング１８位、２５年は約２２％の上昇を記録＜注目テーマ＞ 「ＪＰＸ日経４００」がランキング１８位、２５年は約２２％の上昇を記録＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ フィジカルＡＩ

２ 人工知能

３ ペロブスカイト太陽電池

４ 半導体

５ レアアース

６ 防衛

７ ＴＯＰＩＸコア３０

８ 地方銀行

９ 宇宙開発関連

１０ データセンター



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＪＰＸ日経４００」がランキング１８位となっている。ＪＰＸ日経４００は、日本取引所グループ<8697.T>傘下のＪＰＸ総研と日本経済新聞社が共同で運営する株価指数で、ＲＯＥ（自己資本利益率）などの収益性が重視され、４００銘柄から構成されている。１４年から公表されている同指数は２５年に年間で対前年末比で約２１．９％上昇した。日経平均株価の２６．２％上昇には若干劣ったが、ＴＯＰＩＸの２２．４％高とほぼ肩を並べた。



同指数は毎年８月に構成銘柄の定期入れ替えが実施され、４０銘柄前後の入れ替えが行われている。２６年の新規採用候補銘柄として楽天銀行<5838.T>やサイバーエージェント<4751.T>、ソシオネクスト<6526.T>、きんでん<1944.T>などを挙げる見方も出ている。



ＪＰＸ日経４００に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）には、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信<1591.T>やｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００<1599.T>などがある。



