★人気テーマ・ベスト１０
１　フィジカルＡＩ
２　人工知能
３　ペロブスカイト太陽電池
４　半導体
５　レアアース
６　防衛
７　ＴＯＰＩＸコア３０
８　地方銀行
９　宇宙開発関連
１０　データセンター

　みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＪＰＸ日経４００」がランキング１８位となっている。ＪＰＸ日経４００は、日本取引所グループ<8697.T>傘下のＪＰＸ総研と日本経済新聞社が共同で運営する株価指数で、ＲＯＥ（自己資本利益率）などの収益性が重視され、４００銘柄から構成されている。１４年から公表されている同指数は２５年に年間で対前年末比で約２１．９％上昇した。日経平均株価の２６．２％上昇には若干劣ったが、ＴＯＰＩＸの２２．４％高とほぼ肩を並べた。

　同指数は毎年８月に構成銘柄の定期入れ替えが実施され、４０銘柄前後の入れ替えが行われている。２６年の新規採用候補銘柄として楽天銀行<5838.T>やサイバーエージェント<4751.T>、ソシオネクスト<6526.T>、きんでん<1944.T>などを挙げる見方も出ている。

　ＪＰＸ日経４００に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）には、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信<1591.T>やｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００<1599.T>などがある。

出所：MINKABU PRESS