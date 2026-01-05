¥ï¥ó¥×¥é¤¬ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¹¹¿·¡¢¡Ö£È£Õ£Î£Ô£Å£Ò¡ß£È£Õ£Î£Ô£Å£Ò¡¡¥Í¥ó¥µ¥Ð¡×»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬£³£°Ëü¿ÍÆÍÇË¡þ
¡¡¥ï¥ó¥Àー¥×¥é¥Í¥Ã¥È<4199.T>¤¬¸å¾ì¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥·¥íー¥É<7803.T>¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡Ö£È£Õ£Î£Ô£Å£Ò¡ß£È£Õ£Î£Ô£Å£Ò¡¡£Î£Å£Î¡ß£Ó£Õ£Ò£Ö£É£Ö£Ï£Ò¡×¡ÊÎ¬¾Î¥Í¥ó¥µ¥Ð¡Ë¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬£³£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥²ー¥à¤Ï¡¢£±£¹£¹£¸Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö£È£Õ£Î£Ô£Å£Ò¡ß£È£Õ£Î£Ô£Å£Ò¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥²ー¥à¤Ç¡¢º£Ç¯£²·î£±£¸Æü¤ËÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤òÍ½Äê¡£ºòÇ¯£±£²·î£²£°Æü¤Ë»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
