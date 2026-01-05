J1王者・鹿島の新シーズン背番号発表!! 2選手が変更、FW吉田湊海は30番
鹿島アントラーズは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制を発表した。
クラブOBで昨年は鹿島アントラーズジュニアユースを担当していた佐藤昭大GKコーチがトップチームのアシスタントGKコーチに就任。選手背番号も発表され、FWエウベルが18番から17番に、DF溝口修平が28番から16番になった。プロ契約を締結した現高校2年生FW吉田湊海は30番、DF元砂晏翔仁ウデンバは35番を背負う。
以下、全選手の背番号
1 GK 早川友基
2 DF 安西幸輝
3 DF キム・テヒョン
4 DF 千田海人
5 DF 関川郁万
6 MF 三竿健斗
7 DF小川諒也
9 FWレオ・セアラ
10 MF 柴崎岳
11 FW 田川亨介
13 MF 知念慶
14 MF 樋口雄太
16 DF 溝口修平
17 FW エウベル
19 FW 師岡柊生
20 MF 舩橋佑
21 GK 山田大樹
22 DF 濃野公人
23 DF 津久井佳祐
24 MF 林晴己(←明治大)
25 DF 小池龍太
27 MF 松村優太
28 DF 大川佑梧(←鹿島ユース)
29 GK 梶川裕嗣
30 FW 吉田湊海(←鹿島ユース)
31 GK 藤井陽登(←明治大)
32 DF 松本遥翔
34 FW 徳田誉
35 DF 元砂晏翔仁ウデンバ(←鹿島ユース)
40 FW 鈴木優磨
55 DF 植田直通
71 MF 荒木遼太郎
77 FW チャヴリッチ
