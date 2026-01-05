京都のU-20日本代表FW平賀大空が山形へ育成型期限付き移籍「自分の未来のサッカーキャリアのために決断」
京都サンガF.C.は5日、FW平賀大空(20)がモンテディオ山形へ育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までで山形と対戦する公式戦には出場できない。
下部組織出身の平賀は昨年のJ1で11試合1得点。U-20日本代表としてU-20ワールドカップにも出場した。京都を通じて「3年間、応援していただきありがとうございました。自分の未来のサッカーキャリアのために決断しました。京都サンガF.C.にはたくさんの恩があります。サンガのために貢献できず、すごく悔しい気持ちもありますが、違う環境でも応援していただけると嬉しいです。京都まで活躍が届くように頑張ってきます。強く上手くなってきます」とコメントした。
山形を通じては「自分の持っている力全てを出して、モンテディオ山形へ貢献します!全勝してシーズンを終われるように、精一杯努力して頑張ります!山形ファミリーのみなさんよろしくお願いします!」と意気込みを伝えている。
