Snow Manの5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演が1月4日よりスタート。メンバーがそれぞれSNSで舞台裏の様子を公開し、話題を集めている。

【画像】Snow Man2026年初ライブ！名古屋公演の舞台裏ショット

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

■佐久間大介は名古屋公演初日を報告＆差し入れに感謝

佐久間大介はXにて、「Snow Man Dome Tour 2025-2026 “ON” 名古屋公演1日目！！！！ 2026年仕事始め！！！ 新年初ライブ行ってきまーす(^^)」と投稿し、公演初日を迎えた高揚感を伝えた。

あわせて、鏡越しに撮影したオフショットも公開。ピンクヘアの佐久間が黒のVネックトップスにチェーンネックレスを合わせ、自身の名前が書かれたスペースに“すのチルソフビ”と並ぶ姿が収められており、ステージ直前の一コマを切り取ったような写真となっている。

また別の投稿では、GENERATIONSの小森隼からコーヒーの差し入れが届いたことを報告。ずらりと並んだポットの写真とともに、「はやとーーー！！！ありがとうーーー！！！」と感謝をつづり、公演期間中の現場を支える心温まる交流がうかがえた。

さらに、Instagramのストーリーズでは、ステージ上でマイクを手にピースサインを決めた1枚も公開。「新年1発目のライブ 飛ばしてくぞ！！！」という言葉が添えられており、スポットライトに照らされたステージと、円形の光の中に立つ自身のシルエットが印象的だ。名古屋公演初日にかける気合と勢いがストレートに伝わるショットとなっている。

■渡辺翔太は“名古屋コーデ”とリハーサルの一コマを公開

渡辺翔太は、Instagramで名古屋入りした際の私服ショットを投稿。TOD’Sのベージュジャケットにデニムを合わせた大人カジュアルな装いで、「名古屋コーデ」とコメントしている。

さらにストーリーズでは、黒パーカーのフードをかぶり、その上からブルーのウインドブレーカーを羽織った鏡越しショットや、リハーサル中に撮影された1枚も公開。ステージ上でフードをかぶり、口元を押さえた姿には「かわいいね」の文字が添えられており、クールさとかわいらしさのギャップが印象的だ。

■向井康二はステージ上でのショット＆ダイアン津田との2ショット公開

向井康二も、Instagramで新年の挨拶とともにリハーサル風景を投稿。広いステージを背に立つ後ろ姿や、照明に照らされた空間の中でのカットからは、本番直前ならではの緊張感と期待感が漂う。

またストーリーズでは、ダイアンの津田篤宏との2ショットを公開。「津田さんありがとうございまスー！！」と添えられており、ふたりで“ゴイゴイスー”を決める和やかな笑顔が写っている。

■ラウールは鎖骨あたりに手書きで「あけおめ」

ラウールもInstagramのストーリーズを更新。名古屋コーチンのひよこプリンのマスコットキャラクター“ぴよりん”の写真に加え、「あけおめ」と手書きされた自身の鎖骨付近の写真をアップした。

それぞれの視点から切り取られた名古屋公演初日の舞台裏。ファンからは「最強で最高」「名古屋楽しんで」「みんなかわいい」「尊すぎる」「大好き」といった声が寄せられている。

