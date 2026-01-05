Awesome City Club¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤â¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Awesome City Club¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¤¥äー¤òÁö¤ê½ª¤¨¤ë2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¡ØCheers to 10!!¡Ù¤ò1·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
2013Ç¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Awesome City Club¡£
³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢Â³¥ê¥êー¥¹´ë²è10ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö·²Ä»¡Ê¤°¤ó¤Á¤ç¤¦¡Ë¡×¤ò´Þ¤àÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCheers to 10!!¡Ù¤ò1·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£
atagi¡¢PORIN¡¢¥â¥ê¥·ー3¿Í¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
2026.01.30 ON SALE
ALBUM¡ØCheers to 10!!¡Ù
