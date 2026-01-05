俳優・アーティストのんが自身のInstagramを更新し、藤井聡太竜王・名人との2ショットを披露した。

【写真】将棋盤を挟んで、姿勢良く向かい合うのんと藤井聡太竜王・名人

■女性棋士を目指す役を演じたのんが藤井聡太竜王・名人と対談＆対局

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』で“史上初の女性棋士”を目指す国見飛鳥を演じたのん。

『MISS KING / ミス・キング』と『将棋チャンネル』の特別対局企画として『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』が2025年12月27日からABEMAで無料配信された。番組内では、お互いの印象や、藤井竜王・名人から見たドラマでののんの印象や将棋での所作の良かったところ、役を通してのんが感じた将棋の魅力などを話して親交を深めたふたり。

のんは「昨年末にはMISS KINGのご縁から特別対局企画にお呼びいただき、藤井聡太竜王・名人と差し納めと対談をさせていただきました。神聖な空気を感じながら、とてつもない緊張を楽しみました」とその胸中を綴った。同時に公開されたのは、将棋盤を挟んで藤井竜王・名人と対峙する2ショットだ。背筋を伸ばし、凛と座るその佇まいは、のんが言葉にした通りの”神聖”なオーラに溢れている。

そのほか、対局中のショット（2枚目）や扇子を手にして笑顔を見せる姿（3枚目）、のんのソロショット（4～6枚目）も披露。「すごく貴重な機会で色々お話を聞けてわくわくとやる気をいただきました」という感想も記している。

■写真：将棋盤を挟んで、姿勢良く向かい合うのんと藤井聡太竜王・名人