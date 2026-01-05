すりぃ、TVアニメ『ヴィジランテ』OPテーマ「CATCH!!!」を収録した『CATCH!!! -EP』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

すりぃが、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「CATCH!!!」を1月5日にリリースした。併せて、自身が主催するライブのゲストアーティストを発表。また、同曲を収めた2年ぶりとなるパッケージ作品『CATCH!!! -EP』が、2月25日にリリースされることも決定した。

■ゲストアーティストは、ナナヲアカリと超学生

1月5日は「いつかアニメのオープニングテーマを自身の曲として書き下ろしたい」と語っていたすりぃの想いが結実する、放送スタートの日。これに合わせ、同曲も披露されるであろう3月3日の自主企画ライブ『THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3』に、ゲストアーティストとして、ナナヲアカリと超学生の2組を招聘することも発表された。

ナナヲアカリには2022年に「ヤンキーダンス」を楽曲提供＆プロデュース、超学生には「ルームNo.4」（2020年）を皮切りに、これまで3曲を楽曲提供するなど、共にすりぃにとっては縁の深い2アーティストが、すりぃの活動8周年に花を添える。このライブのチケットは、1月5日より先行受付がスタートした。

■すりぃ、ナナヲアカリ、超学生 コメント