すりぃ、TVアニメ『ヴィジランテ』OPテーマ「CATCH!!!」を収録した『CATCH!!! -EP』リリース決定
すりぃが、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「CATCH!!!」を1月5日にリリースした。併せて、自身が主催するライブのゲストアーティストを発表。また、同曲を収めた2年ぶりとなるパッケージ作品『CATCH!!! -EP』が、2月25日にリリースされることも決定した。
■ゲストアーティストは、ナナヲアカリと超学生
1月5日は「いつかアニメのオープニングテーマを自身の曲として書き下ろしたい」と語っていたすりぃの想いが結実する、放送スタートの日。これに合わせ、同曲も披露されるであろう3月3日の自主企画ライブ『THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3』に、ゲストアーティストとして、ナナヲアカリと超学生の2組を招聘することも発表された。
ナナヲアカリには2022年に「ヤンキーダンス」を楽曲提供＆プロデュース、超学生には「ルームNo.4」（2020年）を皮切りに、これまで3曲を楽曲提供するなど、共にすりぃにとっては縁の深い2アーティストが、すりぃの活動8周年に花を添える。このライブのチケットは、1月5日より先行受付がスタートした。
■すりぃ、ナナヲアカリ、超学生 コメント
◎すりぃ
僕が「すりぃ」としての活動を始めたのが2018年の3月3日。その記念日に、僕の音楽を聴いてくれている人達へ感謝の気持ちを伝えられる、何か面白いことはできないかなという企画が『THREEE CHEERS FOR THREEE』です。
今回は自分のシンガーソングライターとしての一面、ボカロPとしての一面、楽曲提供などコンポーザーとしての一面を多角的に魅せれるようなステージを考え、僕が楽曲を提供させてもらった方々と一緒にLIVEができればと、スペシャルゲストとしてナナヲアカリと超学生くんに声をかけさせてもらいました。
ナナヲアカリとは広島で対バンしたあとの打ち上げで熱く語り、酒を飲んで、朝までみんなでカラオケした最高の友です。因みに共通の友人がめちゃ多くプライベート飲みフレンズでもある。
超学生くんは何気に一番楽曲提供を多くしていて、僕のボカロ曲もたくさん「歌ってみた」を出してくれてます。SNSではネットスラング多用スーパーフランクニキだけど実際会って話すと腰が低くて、めちゃくちゃ礼儀正しいカワイイ子です。（話したの数年前やから会えるの楽しみ）
2人とも快く受けてくれたので大好きです。
みんなで特別な日にしよう。
◎ナナヲアカリ
すりぃ主催『THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3』に呼んでいただきました！
ナナヲアカリです。
数字に縁があるもの同士、インターネットから始まったもの同士、声をかけてもらえてほんまに嬉しいです。
アツい男が呼んだアツい者だらけの夜になりそうなので負けじとアチアチのステージにしてやりたいと思います。よろしくどうぞっ。
◎超学生
超学生と申します。すりぃさんには初オリジナル曲をご担当いただいてから今日まで三曲もの作品を書き下ろしていただいているので、今度はどこかのステージでご一緒できたら、なんて思っていたのですが、まさかご本人のワンマンライブにゲストとして呼んでいただけるとは夢にも思わず、幸甚の至りです。
正直当日は、すりぃさんのパフォーマンスを勉強させていただきたいと思ってしまいますが、せっかくご指名いただいたからにはすりぃさんはもちろん、お越しいただいた皆様にも素晴らしい体験をお届け出来るよう全力を尽くします。よろしくお願いします。
■『CATCH!!! -EP』ジャケット公開
CD＋Blu-rayという形態でリリースされる『CATCH!!! -EP』の収録内容は、後日アナウンス予定。TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の主人公・灰廻航一が書き下ろされたジャケットが公開されている。
これまでも自身のステージで“ヒーローに対する憧れ”を語ってきたすりぃにとって、その作品世界と自身がリンクするTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。並々ならぬ想いで書き下ろされた「CATCH!!!」を聴きながら、オンエアでアニメの映像と楽曲がリンクする瞬間をぜひチェックしよう。
■リリース情報
2026.01.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「CATCH!!!」
2026.02.25 ON SALE
EP『CATCH!!! -EP』
■ライブ情報
『THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3』
03/03（火）神奈川・KT Zepp Yokohama
出演：すりぃ
ゲスト：ナナヲアカリ、超学生
