Ä¹ºê»Ô¤Îµû»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿·½Õ¹±Îã¤Î½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä«¤«¤é³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

5Æü¸áÁ°5»þ¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¡£

Ä¹ºêµû»Ô¾ì¤ÎÆþ²ÙÎÌ¤ÏÌó150¥È¥ó¤ÈµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥À¥¤¤ä¥ß¥º¥¤¥«¤Ê¤É¤¬¹âÃÍ¤Ç¼è¤ê°ú¤­¤µ¤ì¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÄ¹ºêµû»Ô ÁíÌ³Éô´ë²è²Ý »³Æâ °ìÇÏ ·¸Ä¹¡Ë

¡ÖÇ¯»Ï¤Ë¤·¤±ÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÆþ²ÙÎÌ¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¥¤ê¼è¤ê°ú¤­¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë³èÈ¯¤Ê¼è°ú¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×

½é¶¥¤ê¤Î¸å¤Ë¤Ï½é»Ô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ÎË­µù¤È¿å»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£