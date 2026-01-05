º£°æÃ£Ìé¤¬ÁáÂ®¡ÈËÜµòÃÏ¡É¤ò¤ï¤«¤¹¡¡¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤È´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤¬ËÜµòÃÏ¤ÎNFL¡¦¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤ò´ÑÀï
MLB¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯NFL¡¦¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤ï¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£°æÅê¼ê¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎËÌÊÆ¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¦NFL¤Î¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤È¥³¥ë¥Ä¤Î»î¹ç¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿º£°æÅê¼ê¤Î»Ñ¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£º£°æÅê¼ê¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê°§»¢¡£Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤âÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏMLB¸ø¼°X(µìTwitter)¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÁáÂ®¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ò¤ï¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£