楠木ともり、結婚報告の直筆文字に注目集まる「キレイすぎる」「嬉しい報告で良かった」
アニメ『チェンソーマン』マキマ役などで知られる声優の楠木ともり（26）が1日、一般男性と結婚したことを報告した。直筆の書面にて報告し、字がネット上で話題になっている。
【画像】キレイな字！楠木ともり結婚報告の直筆コメント
直筆の書面では「新年明けましておめでとうございます。日頃お世話になっている皆様へ、ひとつご報告がございます。私事で恐縮ですが、学生のころからお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と伝えた。
お相手は「芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索はお控えいただきますようお願いいたします。お仕事は今と変わらず向き合い、一層成長していきたいと思っております。これからも皆様への感謝の気持ちを忘れることなく誠心誠意取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭撻の程何卒よろしくお願いいたします！」とつづった。
これにネット上では「ともりさん結婚かぁ、、めでてえ！電撃オンライン組のときから見ている人間としてはもうそんなに経つのかととてもしみじみと感じられますねぃ、、てか字が上手ぇ」「ともりの字綺麗だな 嬉しい報告で字を見ることができて良かった」「楠木ともりさん、あまりにも堅実であまりにも字がキレイすぎる」などの声が出ている。
楠木は、アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』レン役、『魔王学院の不適合者』ミーシャ・ネクロン役、『チェンソーマン』マキマ役などで知られる人気声優で、アーティスト活動もしている。
