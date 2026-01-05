¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²ðÆþ¤ÇMAGA¡á¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÁØ¤ËÎ¥È¿¤Î¶²¤ì¡ÄÊÝ¼éVS¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤É¾²Á³ä¤ì¤ë¹½¿Þ¤Ë
MAGAÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²ðÆþ
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤È¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤âº®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¸·¤·¤¤»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±»æ¤Ï3Æü¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¶òºö¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£¼ÒÀâ¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤Ïº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ½è¤ò½ü¤¡¢µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ûË¡¸¶Â§¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¹ñºÝË¡¤Ë¤âÄñ¿¨¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆ±»æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º£²ó¤Î´íµ¡¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¤â²º¤ä¤«¤Ë½ª·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎËÁ¸±¼çµÁ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÌ±¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶ìÆñ¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÀ¤³¦ÅªÍø±×¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÂ»³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹¥ÀïÅª¹ÔÆ°¤¬Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ 3Æü¡Ë
¥ê¥Ù¥é¥ë·Ï»æ¤Ç²ðÆþÉ¾²Á¤¹¤ëµ»ö¤â
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÎÏÀÄ´¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥È»ö·ï¤Ç¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤ò¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÆ±»æ¤Ï¡¢Æ±Æü¤Î¼ÒÀâ¤Ë¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÀµµÁ¤ò¡×¤È¿µ½Å¤Ê¸«½Ð¤·¤ò·Ç¤²¡¢µ»ö¤Ï¤³¤¦½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ç¡¢ÆÈºÛ¼Ô¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥í¤Î¼ºµÓ¤ò½Ë¤¦À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÚÍËÆü¤ËÈà¤ò¹´Â«¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎ¤Î¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂçÃÀ¤Ê¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎºîÀï¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¸«¤Æµ¿¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤À®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤¬¡¢Æ±¹ñ¤ò°ÂÄê¤ÈÈË±É¤ØÆ³¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸µ¤ÎÌÚ°¤Ìï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°¤¤¾õ¶·¤ò¾·¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ 3Æü¡Ë
Æ±»æ¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¹ñÌ±¤òºñ¼è¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÅý¼£¤ÈÌ±¼çÅª°Ü¹Ô¡×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£º¤Æñ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö½ËÊ¡¤¹¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤ë¡×¤È·ë¤ÖÏÀÄ´¤Ï¡¢Àï½ÑÅªÀ®¸ù¤ò¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤È¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÂÐ³°·³»ö¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÁ°¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ëÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬º£²ó¤ÎºîÀï¤ò°ìÄêÄøÅÙ¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÆ±»æ¤Ï±¦·¹²½¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¹¤éÊú¤«¤»¤¿¡£
ÊÝ¼é·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼ê¸·¤·¤¤ÈãÈ½
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÃ±½ã¤Ê¡Ö±¦¤«º¸¤«¡×¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÝ¼é¶¦ÏÂÅÞ´ó¤ê¤È¤µ¤ì¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¨¥°¥¶¥ß¥Ê¡¼¤ÎÏÀÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎÂáÊá·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìµ¾µÇ§¤ÎÂÎÀ©Å¾Ê¤ÀïÁè¤À¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÏÀÀâ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£ÉûÂçÅýÎÎ¤ä¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¡ÖË¡¼¹¹Ô¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤òÃ°Ç°¤ËÄÉ¤¨¤Ð¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÀïÁè¹Ô°Ù¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÂçÅýÎÎ¤¬µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤Ê¤·¤ËÀïÁè¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¤³¤Î°ìÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎÏÀÄ´¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¡£
ºÇÂç¤Î¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÁØ¤¬Î¥È¿¤Î¶²¤ì
¼ÂºÝ¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉ¾²Á¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¾×·âÅª¤Ê¿·¤¿¤Ê¿¯¹¶¤Ï¡¢MAGA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡Ë¤ò´°Á´¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤¹´í¸±¤òËÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¶¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È 3Æü¡Ë
¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¶¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡×¤Ï3Æü¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÏÀÉ¾µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
MAGA¤Ï¡¢Æó´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â·ëÂ«¤Î¶¯¤¤»Ù»ýÁØ¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¤ò·Ç¤²¡¢Âè»°¹ñ¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤Ë¤Ï¶¯¤¤µñÈÝ´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²ðÆþ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÇÂç¤Î»Ù»ý¼ÔÁØ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢Æ±µ»ö¤ÏÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÄÂç¤Êµ¾À·¤ÈÈñÍÑ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¥¤¥é¥¯¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ëº£¡¢MAGA»Ù»ý¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤Ç¾ì½ê¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÊÌ¤Î¹ñ¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¶¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È 3Æü¡Ë
¤µ¤é¤Ëµ»ö¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹âÎð²½¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢Ã¯¤Ë¤â»Ø¿Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµñ¤à´è¸Ç¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÀøºßÅª¤ÊÇ§ÃÎ¾É¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤Æ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÅÜ¤ê¤¬ÆÍÈ¯Åª¤ËÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¼«¿È¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼è¤ê´¬¤¤Ð¤«¤ê¤Î³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤â¤Ï¤äMAGA¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆMAGA¤Ï¡¢É¬¤ºÎ¥È¿¤¹¤ë¡×¡Ê¥¶¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È 3Æü¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿»ØÅ¦¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿Í³ÊÈãÈ½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈMAGA¤Î´Ø·¸¤¬ÊÑ¼Á¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·Ù¹ð¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²ðÆþ¤ò¤á¤°¤ëÁèÅÀ¤¬¡¢¡ÖÊÝ¼éÂÐ¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¹½¿Þ¤Ç¤ÏÀ°Íý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤À¡£Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¿Ø±Ä¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ²ÈÁü¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÂÀÏº¡Ë