GACKT、雪降る地域でノーマルタイヤ“問題”に言及「原因はどう考えても人の怠慢だろ？」
アーティストのGACKT（52）が5日、自身のXを更新。運転手の“リスク管理”について言及した。
【画像】“しなやかな伸び！”見事な柔軟性を見せたGACKT（当時51歳）
投稿で「『大雪の国道17号で立ち往生』というニュース。正直、これは自然災害じゃない。完全な人災」とし、「雪道は知識と装備がない者に容赦しない。これは自分だけの問題じゃ終わらない。後ろに何百台も巻き込み、救急車や除雪車すら止める可能性がある」と説明。「『免許返納しろ！』という声が出るのもわかる」とつづった。
続けて「問題は運転技術じゃない。『リスク管理ができていない』という点。これは公道に出る資格そのものに触れる話」とし、「雪が降る場所でノーマルタイヤ。警告を無視して坂に進入。その結果なら、原因はどう考えても人の怠慢だろ？」と呼びかけ。「雪国に住む人たちなら、どれだけ雪が降り、どれだけ危険か理解しているはずだが。それでも進入する行為こそが問題」と指摘した。
さらに、意識は大雪だけでなく「結局、危機感の欠落は【慣れ】から来る。地震でも他の災害でも同じ。何度も経験すると『今回は大丈夫だろ』と思い始める。その油断が事故と混乱を生む。しいては死を招く」といい、「どんな状況に対しても、準備を怠る人間が増えすぎてないか？便利さに頼りきり、想像力も危機管理も置き去りにしている。こういうのを平和ボケと言うのだろうか？」と言及した。
最後は「もう少し、危機感を持って生きた方がいいと思うが。『最後は誰かが助けてくれる…』と思っているのなら、ソイツの人生は必ず大きなトラブルに見舞われるだろう。そんなヤツを今まで大勢見てきた。知り合いながらウンザリするよ」と、自身の経験にも触れた。
