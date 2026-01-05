元テレビ朝日社員の玉川徹氏が5日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。米国によるベネズエラ攻撃について言及した。

トランプ米大統領は4日、マドゥロ大統領を拘束したベネズエラへの対応について、選挙実施による民主化よりも国家再建と石油インフラの立て直しを優先させる考えを表明した。同国の石油資源などに対する米国の「全面的アクセス」が必要だと要求。ベネズエラ政府が協力しない場合は再攻撃すると改めて警告した。

玉川氏は「狙いがどうだとかいう話がありますけど狙いがどうであれ、やっていいこととやって悪いことがあるわけですよ。これは完全にやっちゃ悪いことです。だって言葉にすればよく分かると思うんだけど、武力を使って他国に侵略して、それでそこである意味、植民地支配的なことをやるということでしょ。完全に帝国主義じゃないですか」と自身の受け止めを述べた。

そのうえで「それは、日本は認められないわけですよ。狙いがどうのこうのじゃなくて、どんな狙いがあったとしても、どんな正当化できるにしてもせよ、やっちゃいけないことをやったということだけは間違いないわけです。それを、われわれはそういうふうに思いますよ。問題は政府がそれを言えるかどうかなんですよね」と言い、「今のところ、なんかモヤモヤっとした発言しか高市政権はしてませんけど、これ、いいんですか？」と問いかけた。

そして「日本政府は今までずっと力による現状変更は認められないって言ってきたわけじゃないですか。これ、力による現状変更です、完全に。っていうか、むしろ台湾有事よりひどいかもしれない、この話は」と高市早苗首相の台湾有事に関する発言を持ち出し、「じゃあ、これに対して非難しないんですか。米国がやったことだったら、今まで非難したようなことでも非難しないんですか。例えば米国がやったことだったら日本は非難できませんと、本音でね。そういうふうに言うんだったら、じゃあこういうふうなことだから、ちょっと直接非難できないからモヤモヤっとした言い方しますって言うんだったら、じゃあなんで台湾有事の話はモヤモヤさせてきたものをわざわざ言ったんですかっていう。だから、僕は日本政府がどうするかっていうふうな、きょうこれ以降の問題が凄く大きいんだと思っています」と自身の見解を述べた。