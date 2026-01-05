俳優・神尾楓珠（２６）が５日、都内で行われた「Ｍｉｓｔｅｒ Ｄｏｎｕｔ×ＧＯＤＩＶＡ」新商品発表会に出席した。

神尾はチョコレート風のショコラ色をした高級感のあるスーツで登場。会場の視線を浴びると「上品さだったり、高級感をだしたりしたくて、ブラウンをまとって大人っぽさをだしたくて、この衣装にしました」と笑顔で話した。

イベントでは、ミスタードーナツとベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」がコラボレーションした新商品５種類を発表。甘い物好きで幼少期から、ミスタードーナツを食べていたという神尾は「ご褒美にはスイーツを食べてダラっとしているのが好きです」と楽しみを明かし、トリュフショコラドーナツノワールを試食。「本当に生地からしっかりして、すごく濃厚」と満面の笑みを浮かべた。

お正月は親戚の集まりに参加したという。甥っ子らと遊んだといい「お年玉をあげました。欲しいと言われなかったら、上げなくてもいいとは思ったんですけど、上げましたね」と言い、会場を笑わせた。

この日が新年の初仕事で、目標を書き初めに「海外旅行」と記した。「ヨーロッパに行きたいです。サッカーが好きなので」と笑顔で説明した。