藤井流星＆七五三掛龍也『ぜんぶ、あなたのためだから』、松下由樹・武田玲奈ら怪演必至＆強烈個性のクセ強共演キャスト解禁
藤井流星が主演し、七五三掛龍也が共演する2026年1月10日スタートのドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、共演キャストとして、松下由樹、武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、なえなの、鈴木愛理の出演が発表された。
【写真】藤井流星＆七五三掛龍也、ヒロイン・井桁弘恵の『ぜんぶ、あなたのためだから』ビジュアル
原作は、気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表した同名小説。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井流星）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛龍也）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。
犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか？次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり。さらには沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。
【登場人物、全員容疑者】というキャッチコピーで話題を呼んだ本作より、この度、“容疑者”でもある登場人物たちを演じる全キャストが解禁。
結婚披露宴中に毒を盛られた花嫁・沙也香の母・香を演じるのは松下由樹。香は愛する娘が結婚式で倒れたにも関わらず、「沙也香のため」と言って警察への通報を拒否する。あくまでも世間体を気にする彼女を深掘りしていくと、高圧的な一面が姿を現してきて…。
松下は、ストーリーの軸となる結婚式の場面について「様々な作品で結婚式のシーンを演じてきましたがこんなにも不穏な結婚式は初めてでした」と振り返る。そして「タイトルである『ぜんぶ、あなたのためだから』が、果たして本当にその通りの意味になるのか。毎週驚くような展開が待っていると思います」とコメントを寄せた。
新郎・和臣（藤井）の学生時代からの友人・森あきら役は鈴木愛理。人気バラエティ番組『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）のMCとして知られる鈴木は、今回の役を「自分でキャリアを積んで、自分自身の足で立って、すごく強く生きている女性」と評し、「あざとさは封印」して臨むと語る。
和臣の大学時代の同級生で、沙也香を和臣に紹介した陽気でお調子者の杉浦誠役は、草川拓弥。草川は、杉浦について「自分とは程遠いです（笑）」とコメント。「考察のしがいのある作品だと思うし、物語が進んでいくにつれてものすごい展開になっていくので、ぜひお楽しみに」と呼びかける。
和臣の同僚で幼なじみでもある木村直人役は、俳優・フォトグラファーの古屋呂敏。木村は、悲劇の結婚式の後も、和臣にとって頼れる親友であり近い存在として物語に登場する。古屋は本作を「ジェットコースターに乗っているようなドラマ」と表現。結婚式のシーンにはフォトグラファーとしても参加しており、「綺麗に撮れたのでたくさんの人に見てもらいたい」と語っている。
沙也香の学生時代からの親友で、結婚式にも参列していた“容疑者”でもある、尾崎藍里役を武田玲奈、橋本智恵役を大原優乃。武田は「藍里は承認欲求や比較癖といった、コンプレックスがあるのを努力でカバーしてきた女性。自信から来る強さもありつつ、本心の弱さを意識して演じていきたい」、大原は「人には誰しも二面性があるもの。本質的な醜さを演じたい」と、それぞれ抱負をコメント。
和臣と沙也香が結婚式をあげた式場のウエディングプランナー・上野帆花を演じるのはなえなの。なえなのは、初めてのウエディングプランナー役について「1日密着動画なども見て勉強」して臨んだと明かしている。
果たして、花嫁に毒を盛った犯人はこの中にいるのか？毎話、和臣＆桜庭と容疑者たちの間で繰り広げられる激しいせめぎ合い。二転三転する展開から目が離せない。
なお本作は、1月10日の初回放送日まで毎日新情報を発信していく予定。
ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』は、テレビ朝日系にて2026年1月10日より毎週土曜23時放送。
※共演キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松下由樹（若松香役）
私はこれまで様々な作品で結婚式のシーンを演じさせてもらいましたが、こんなにも不穏な結婚式は初めてでした（笑）。その不穏さこそがこのドラマを象徴しているように感じ、このドラマの面白さだと思いました。
タイトルである『ぜんぶ、あなたのためだから』が、果たして本当にその通りの意味になるのか――毎週驚くような展開が待っていると思います。ぜひ様々な登場人物の気持ちを感じ取って楽しんでいただけたらと思います。
■武田玲奈（尾崎藍里役）
藍里は一見すると自分の信じる道をいく強い女の子に見えますが、実はすごく傷つきやすい子なのではないかと感じています。承認欲求や比較癖といったコンプレックスを努力でカバーしてきた人物かな、と。努力によって積み上げた自信から来る強さもありつつ、本心の弱さを意識して演じていきたいと思っています。
登場人物全員、心にいろんなものを抱えている人たちで、必ず誰かには共感していただけるのではないかと思います。皆さんがどのキャラクターに共感するのか気になりますが、ぜひそんな個性豊かな登場人物の心情を楽しみに見ていただけたらと思います。
■大原優乃（橋本智恵役）
先日、結婚式のシーンの撮影をしたのですが、ここからサスペンスが動き出すというただならぬ雰囲気を感じました。人には誰しも二面性があるものだと思っています。その人間の本質的な醜さを、智恵として演じ分けながら楽しみたいです。親友である“沙也香のため”に、捧げたいと思います。
■草川拓弥（杉浦誠役）
演じる誠という人物は自分とは程遠い、陽気でお調子者なキャラクターです（笑）。原作を読んだ時には、登場人物全員が衝撃的でした。それをどう役に昇華して表現しようかと考えながら演じています。
この作品は、最初に見ただけでは登場人物の人間性全てが分かるわけではなく、見終わった後も理解しがたい部分があるかもしれない、だからこそ考察しがいのある作品だと思います。物語が進んでいくにつれてものすごい展開になっていくので、ぜひ楽しみにしていただきたいです！
■古屋呂敏（木村直人役）
僕が演じる木村直人は、愛情の溢れるキャラクターです。和臣の心が揺れている時に、その和臣の心を整える役なのかな、と捉えています。そのためにはまず藤井くんが演じる和臣に対して、友情と愛を持って接することができたらいいなと思いながら演じています。
今回、結婚式のシーンで全キャストにお会いしたのですが、はじめましての方も多い中、本当に同級生のような雰囲気でお芝居ができました。フォトグラファーとしても結婚式の写真を撮影させていただき、綺麗な写真が撮れましたので、そちらもぜひご注目ください。
たくさんの魅力的なキャストが揃い、次の展開へとどんどん転がっていくジェットコースターに乗っているようなドラマになっていますので、皆さんも僕らと一緒に進んでいただけたらうれしいです。
■なえなの（上野帆花役）
私が演じる上野帆花はウエディングプランナーなのですが、私自身、結婚式に行ったことがないため、ウエディングプランナーさんの1日密着動画などを見ながら勉強し、常に笑顔を意識して姿勢を正しています（笑）。チャペルに入るのも初めてだったので、早く結婚したいなって思いました！メガネをかける役も初めてで、そのビジュアルも楽しみにしていただきたいです。
■鈴木愛理（森あきら役）
私が演じる森あきらは和臣の大学の友人で、自分でキャリアを積んで、自分自身の足で立って、すごく強く生きている女性です。バリキャリというか、活発な自立した“仕事女子”というイメージで演じています。いろんなことを乗り越えて強くなった人だと思うので、あざとさは封印です（笑）！
「あなたのため」というのがどういうことなのか、毎話見ていくごとに分からなくなっていったり、分かっていったり…。1話たりとも見逃さず、怒涛の展開をいろいろ推理しながら楽しんでいただけたらと思います。
