佐田真由美48歳、タンクトップ姿で美スタイル全開「ステキです」 2児の母
モデル・佐田真由美が、5日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」 水着ショットも魅力的（6枚）
2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。昨年8月には48歳を迎えており、SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度々披露し話題に。
今回投稿したのは自身のオフショット。「女子3人喧嘩ばかり笑笑笑」と旅の様子を複数枚にわたって公開。抜群のスタイルが映えるタンクトップ姿も収めた。ファンからは「ステキです」「今年も推す」などの声が集まっている。
引用：「佐田真由美」インスタグラム（＠sadamayumi）
