ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê4ºÐÌ¼¡É¡¢¹ÈÇò¤Ç¸«¤»¤¿Êì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤ËÈ¿±þ¡¡¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×
¡¡¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÄÌî¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¡É¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÌ¼¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê4ºÐÌ¼¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¡¢¼·¸Þ»°¤Ê¤É°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëSNSÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£2025Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤Ï¡¢AKB48¤ÎOG¤È¤·¤Æ¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º£²óÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´¿À¼¤ò¾å¤²¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈÄÌî¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿»ä¤òÌ¼¤Ë¸«¤»¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¤³¤Î1¥ö·î¤ÇAKB¤Î²Î¤ò³Ð¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ø¥Þ¥Þ¡¢²Ä°¦¤¤¤Í¡¼¡ª¥À¥ó¥¹¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤êÀ¨¤¯µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¥Þ¥Þ¤Î³èÆ°¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï2021Ç¯1·î5Æü¤Ë¹â¶¶¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹â¶¶¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡Ö¥¹¥´¥¤Èþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tomo.i_0703¡Ë
