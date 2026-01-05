10-FEET主催＜京都大作戦2026＞、7⽉4⽇および5日に2DAYS開催決定
10-FEET主催による⼤型フェス＜京都⼤作戦2026＞の開催が発表となった。2026年は7⽉4⽇(土)および5⽇(日)の2⽇間、京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージにて開催される。出演アーティスト等の詳細は後⽇発表される予定だ。
この開催発表と同時にアナウンスされた“超最速0次チケット受付”は、京都⼤作戦会員“はんなり会”の年額会員限定で本日1⽉5⽇20:00から。0次受付では、家族での参加にお得なチケット“家族札” “童札(わらべふだ)”も⽤意されている。通常、0次受付申込みには申込者と同伴者全員が年額会員であることが必須だが、家族札は同伴者が申込者と同居かつ中学⽣・⾼校⽣の場合、はんなり会員でなくても申込みが可能になるとのこと。なお、童札(わらべふだ)は⼩学⽣を対象としたチケットで有料会員への加⼊も不要だ。
■＜京都⼤作戦2026＞ ※サブタイトル未定
7⽉4⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
7⽉5⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1
open9:30 / start11:00
▼出演者
10-FEET(両⽇出演) / and more…
▼チケット
通常札：2⽇通し券 22,000円(税込)
通常札：1⽇券 11,000円(税込)
家族札：2⽇通し券 22,000円(税込)
家族札：1⽇券 11,000円(税込)
童札(わらべふだ)：2⽇通し券 11,000円(税込)
童札(わらべふだ)：1⽇券 5,500円(税込)
※家族札は、はんなり会0次/1次受付、10-FEET MOBILE会員受付のみ取り扱いの予定
※童札は、2026年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2014年4⽉2⽇〜2020年4⽉1⽇)の⽅が申込み可能です。
※必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。
（問 / 公演）サウンドクリエーター 06-6357-4400
https://www.sound-c.co.jp/contact/
（問 / チケット）ローソンチケットFAQ：https://faq.l-tike.com/
【京都⼤作戦 はんなり会(年額会員)超最速0次チケット受付】
受付期間：1⽉5⽇(⽉)20:00〜1⽉12⽇(⽉/祝)23:59
京都⼤作戦 はんなり会 会員サイト：https://hannarikai.kyoto-daisakusen.kyoto/
※はんなり会年額会員限定の受付となります
※受付券種：通常札 / 家族札 / 童札(わらべふだ)
※家族札は同伴者が申込者と同居かつ中学⽣・⾼校⽣の場合、はんなり会員でなくても抽選対象となるチケットです
※童札は2026 年7 ⽉時点で⼩学⽣の⽅がお申し込み可能
※詳細は京都⼤作戦オフィシャルサイト及びチケットサイトでご確認ください
■京都⼤作戦会員「はんなり会」
・はんなり会の会員コースは年額・⽉額の2種類があり、年額会員向けには＜京都⼤作戦2026＞来場時の特典として「レプリカ万能札」の進呈や「はんなり休憩処」を利⽤することができる。
・2026年からは会員サイトもリニューアル。リニューアルを記念した期間限定映像として、初開催となる＜京都⼤作戦2008＞から10-FEETの源⽒ノ舞台1曲⽬「VIBES BY VIBES」ライブ映像が配信されている。
・さらなる会員コンテンツや京都⼤作戦2026 来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。
