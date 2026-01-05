²¬»³¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¡¡20Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¡Ä¸©ÌÚ¡Ö¥¢¥«¥Þ¥Ä¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î1Ãå¤Ë
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï1·î5Æü¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï2010Ç¯¤«¤é°ú¤Â³¤³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È·ÀÌó¤·¡¢¡ÖPENALTY¡Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ï¡ÖRISE AS ONE¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²¬»³¤Î¸©ÌÚ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥«¥Þ¥Ä¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¿ËÍÕ¼ùÆÃÍ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÍÕ¤Î·Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤¦·è°Õ¤òÉ½¸½¡£J1¤ÎÉñÂæ¤Ç¹ï¤ó¤À·Ð¸³¤òÁÃ¤È¤·¡¢¡È¿·¾Ï¤Î³«Ëë¡É¤«¤é¡È¿¿¤Î»ÏÆ°¡É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡¢Ä©Àï¤Î1Ç¯¤Ç¡ÈËÜÊª¤ÎÎÏ¡É¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀßÎ©¤è¤ê20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥¦¥§¥¢¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë