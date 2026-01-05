±ð¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥«¥é¡¼¡ªANGEL CHAMPAGNE¡ÖNV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-¡×
ANGEL CHAMPAGNE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¤«¤é¡¢¡ØANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¡£
2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ANGEL CHAMPAGNE¡ÖNV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)
²Á³Ê¡§74,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡§750ml
¸¶»º¹ñ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹
ÉÊ¼ï¡§¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡¢¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡¢¥à¥Ë¥¨
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¡§12.5¡ó
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ANGEL CHAMPAGNE¶äºÂÅ¹
NV Rose White¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
±ð¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëVALENTINE EDITION¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¸ª³Ý¤±¤â¤Ç¤¤ë¥Ù¥ë¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÀ½BOXÆþ¤ê¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îø¿Í¤äÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤Ç¤¹¡£
NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëRose White¤Ï¡¢Í¶¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
¡Ö¤Ù¥ë¡¦¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡áÎÉ¤»þÂå¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÇìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
´Å¤¯¤Æ¿·Á¯¤Ê¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ê¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡£
¥¤¥Á¥´¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
ANGEL CHAMPAGNE¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¹´ü½ÏÀ®¡×¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊË¢¤È¾å¼Á¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÌ£¤ï¤¤¡£
ANGEL CHAMPAGNE¡ÖNV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
