Î¾ÏÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢Î¾Â¤â·çÂ»¾õÂÖ¤ÇÃÂÀ¸¢ª¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡ÈÀèÅ·À»Í»è·çÂ»¾É¡É¤Î½÷À¡Ê35¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¡½¡½2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²ÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/09/21¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö²µÉð¤µ¤ó¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×»Í»è·çÂ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤Î¡ÈÁ´¿È¼Ì¿¿¡É¤ò¸«¤ë
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÀèÅ·À»Í»è·çÂ»¾É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º´ÌîÍÈþ¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Î¾ÏÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã»¤¤Î¾Â¤Ë¤¢¤ë·×4ËÜ¤Î»Ø¤È¸ý¤ò»È¤Ã¤Æ²È»ö¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¾ã³²¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢¡È»Í»è·çÂ»¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëº´Ìî¤µ¤ó¤Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤ä20ºÐ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡È»Í»è·çÂ»¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Ìî¤µ¤ó¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡áËÜ¿Í¡¢°Ê²¼Æ±
¢¡¢¡¢¡
¡½¡½º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤Ï¡¢½ë¤µ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡£
º´ÌîÍÈþ¤µ¤ó¡Ê°Ê¹ß¡¢º´Ìî¡Ë¡¡¹â²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤è¤ê´í¤Ê¤¤¤Î¤ÏÍë¤Ç¤¹¤Í¡£´¶ÅÅ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎÍ½Êó¤È¤«¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º´Ìî¤µ¤ó¤¬ÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀèÅ·À»Í»è·çÂ»¾É¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¾ã³²¤æ¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤ó¤Ê¾ã³²¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Ìî¡¡¤è¤¯¡Ö²µÉð¡ÊÍÎ¶©¡Ë¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¾ã³²¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸·Ì©¤Ë¤¤¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²µÉð¤µ¤ó¤ÏÅÓÃæ¤Þ¤ÇÏÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹´ü¤Ë¤Ï¹ü¤¬¿¤Ó¤ëÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Î¾¸ª¤«¤éÀè¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ï¡¢Ã»¤¤º¸Â¤Ë»Ø¤¬3ËÜ¤¢¤ë¤Î¤È¡¢º¸Â¤è¤ê¤µ¤é¤ËÃ»¤¤±¦Â¤Ë»Ø¤¬1ËÜ¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤«¤é¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º´Ìî¡¡Êì¤¬ÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤ÉÂ±¡¤Ç¡¢¥¨¥³¡¼¤¬¤Ê¤¤¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢Åû¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢»º¤ó¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢»ä¤Î»Í»è¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20ºÐ¤Ç¡Ö¤¢¤ë»ö¼Â¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿
¡½¡½»Í»è¤Î·çÂ»¤È¤¤¤¦¾ã³²°Ê³°¤Ï¡¢·ò¹¯ÂÎ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
º´Ìî¡¡ËÜÅö¤Ë»Í»è¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥ª¥®¥ã¡¼¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤â¿ÈÄ¹¤âÊ¿¶ÑÅª¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åö»þ¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÁêÅö¶Ã¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡£¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ëº£ÃÎ¤é¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞNICU¡Ê¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»º¸å2Æü¸å¤¯¤é¤¤¤ËÊì¿Æ¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ»ä¤Î¤³¤È¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Ìî¡¡Éã¤ÏÉã¤Ç¡¢ºÊ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤±¤É°é¤Æ¤ë¼«¿®¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¤¢¤ë»þ¡¢¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆý»ù±¡¤ËÍÂ¤±¤Ä¤Ä¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼«Âð¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æý»ù±¡¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤ÄÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º´Ìî¡¡20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤¹¡£ËÜ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÊì¿Æ¤¬ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¼¤Ã!?¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Ìî¡¡Êì¤Ï¡Ö¤¨¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¥°¥ì¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢100ËüÊ¬¤Î1¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤³ÎÎ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢»öÁ°¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆÍÁ³À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¼ê¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢Â¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤Ã¤ÆÀ¸³è
¡½¡½Æý»ù±¡¤ò½Ð¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¬ÃÊ¤ò´ïÍÑ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
º´Ìî¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤´¤òÀè¤Ë³¬ÃÊ¤Î¾åÃÊ¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Ä¹¤¤Êý¤Îº¸Â¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¤Ã¡×¤ÈÅÐ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¡È¥¬¥é¥¬¥é¡É¤òº¸Â¤Î3ËÜ¤Î»Ø¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿©»ö¤ä¥È¥¤¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡©
º´Ìî¡¡¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤òº¸Â¤Î3ËÜ¤Î»Ø¤Ç¹Ô¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¿©»ö¤âÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤³¤½¡¢Â¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê´ï¶ñ¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬¿Ê¤ó¤ÇÂ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Êì¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤Î3ËÜ¤Î»Ø¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÔÆÃ·±¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìµñÈÝ¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â
¡½¡½ÍÄ¾¯´ü¡¢¼þ¤ê¤È¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º´Ìî¡¡»ä¼«¿È¤ÏÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¡¢Æý»ù±¡¤«¤é»ä¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤º¤Ã¤È³°¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ïº£¤è¤êÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤¬Îä¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤¬»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¸¤í¤¸¤í¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ïº´Ìî¤µ¤ó¤ò³°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£
º´Ìî¡¡¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Æý»ù±¡¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÍÈþ¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼þ¤ê¤Î½õ¤±¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤â½ù¡¹¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½º´Ìî¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¼þ°Ï¤È¼«Ê¬¤È¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º´Ìî¡¡ÊÝ°é±à¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö»èÂÎÉÔ¼«Í³»ù»ÜÀß¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏÇ¾ÀËãáã¤Î»Ò¤äÃÎÅª¾ã³²¤Î»Ò¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬°ã¤¦°Õ¼±¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ç¯Ä¹¤Î1Ç¯´Ö¤À¤±ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼êÂ¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤ª²½¤±¤À¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢»ä¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë³§¤È°ã¤¦¤Î¡©¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ½ã¿è¤À¤«¤é¡¢°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½º´Ìî¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¡©
º´Ìî¡¡¤¤¤¨¡¢Î¾¿Æ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡º£¤Ï°ìÈÌ¹»¤ÎÃæ¤Ë»Ù±ç³Øµé¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¾ã³²»ù¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ëºÝ¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ìµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Î¾¿Æ¤¬¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ä³Ø¹»¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æþ³Ø¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¤½¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡¢Åö»þÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤«¤é±ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤ÎÊÝ°é±à¤ËÂÎ¸³Æþ±à¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ§¤À¤Á¤òºî¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÆþ³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÎ¾¿Æ¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯ÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö²¿¤Ç¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¡Ä¡Ä
¡½¡½¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤Î»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÝ¤â¡¢¿ï»þÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
º´Ìî¡¡1¡¢2Ç¯À¸¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡Â¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï»ä¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢¤â¤¦¸À¤ï¤ì²á¤®¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡Ö¼ê¤âÂ¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¸ý¤Ç¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤â²£Ë½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡È½÷²¦ÍÍ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¡È½÷²¦ÍÍ¡É¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º´Ìî¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÍ§¤À¤Á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤«¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö»ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£»ä¤¬½ÐÍè¤ëÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ËÍ§¤À¤Á¤òÇû¤êÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦ÍÈþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌµÍý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Í§¤À¤Á¤«¤éNO¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£
º´Ìî¡¡Æ±¤¸º¢¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁ´¿È¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÂÎ¤Ê¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡±³¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¸«¤¿À¤³¦¤Ï¸ÞÂÎËþÂ¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë²æ¤òËº¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯9·î22Æü16»þ¡¢ËÜÊ¸¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë°ìÉô½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡Ê¾®Àô ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë